Пронађено тијело човјека несталог прошле седмице

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Тијело особе која је прошле седмице нестала у Бродару пронађено је у Дрини код Вишеграда, саопштено је данас из Републичке управе цивилне заштите.

У потрази су учествовали припадници Републичке управе цивилне заштите, Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Вишеград и осталих локалних субјеката заштите и спасавања. Хроника Украо мајице из бутика у центру града: Из пословнице упутили апел грађанима Полиција је извршила увиђај, након чега су тијело преузеле надлежне институције, преноси "Срна". Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић је прије шест дана упутио Управи позив да се укључи у потрагу за човјеком несталим на локалитету Бродар, након чега су припадници Цивилне заштите свакодневно претраживали водоток и обале Дрине.

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