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Пронађено тијело човјека несталог прошле седмице

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 16:22

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Пронађено тијело човјека несталог прошле седмице
Фото: АТВ

Тијело особе која је прошле седмице нестала у Бродару пронађено је у Дрини код Вишеграда, саопштено је данас из Републичке управе цивилне заштите.

У потрази су учествовали припадници Републичке управе цивилне заштите, Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Вишеград и осталих локалних субјеката заштите и спасавања.

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Полиција је извршила увиђај, након чега су тијело преузеле надлежне институције, преноси "Срна".

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић је прије шест дана упутио Управи позив да се укључи у потрагу за човјеком несталим на локалитету Бродар, након чега су припадници Цивилне заштите свакодневно претраживали водоток и обале Дрине.

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Тагови :

пронађено тијело

Зворник

Полиција

Нестанак

потрага

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