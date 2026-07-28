Украо мајице из бутика у центру града: Из пословнице упутили апел грађанима

Аутор:АТВ редакција
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У бутику који се налази у центру Сарајева, у улици Ферхадија, надзорне камере су забиљежиле за сада непознату особу за коју се сумња да је починила крађу.
Снимак надзорних камера доступан је јавности с циљем лакшег идентификовања осумњиченог.
Из пословнице су упутили апел грађанима и трговцима да буду опрезни те да, уколико препознају особу са снимка или располажу било каквим информацијама које би могле помоћи у утврђивању њеног идентитета, о томе обавијесте Полицијску управу Стари Град или информације доставе пословници.
Наглашавају да свака информација, без обзира на то колико се чинила безначајном, може бити од велике помоћи у проналаску починиоца и расвјетљавању овог случаја.
Полиција проводи истрагу и подузима мјере с циљем идентификације и проналаска особе која се доводи у везу с крађом.
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