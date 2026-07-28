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Украо мајице из бутика у центру града: Из пословнице упутили апел грађанима

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 16:11

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Мушкарац краде мајице из бутика у центру Сарајева.
Фото: YouTube/Screenshot/CrnaHronika

У бутику који се налази у центру Сарајева, у улици Ферхадија, надзорне камере су забиљежиле за сада непознату особу за коју се сумња да је починила крађу.

Снимак надзорних камера доступан је јавности с циљем лакшег идентификовања осумњиченог.

Из пословнице су упутили апел грађанима и трговцима да буду опрезни те да, уколико препознају особу са снимка или располажу било каквим информацијама које би могле помоћи у утврђивању њеног идентитета, о томе обавијесте Полицијску управу Стари Град или информације доставе пословници.

Наглашавају да свака информација, без обзира на то колико се чинила безначајном, може бити од велике помоћи у проналаску починиоца и расвјетљавању овог случаја.

Полиција проводи истрагу и подузима мјере с циљем идентификације и проналаска особе која се доводи у везу с крађом.

(Црна-Хроника)

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Тагови :

Сарајево

Крађа

крађа из бутика

Полиција

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