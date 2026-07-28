Наредни дани у Шпанији изазовни: Проглашена ванредна ситуација

Коментари:0
Педро Санчез, премијер Шпаније, рекао да ће наредни дани у тој земљи бити посебно изазовни. Раст температуре ће отежати напоре у гашењу и повећати ризик од пожара.
Санчез је на конференцији за новинаре истакао да је на свим територијама захваћеним пожаром проглашена ванредна ситуација, као и да се назире свјетло на крају тунела али да се не смије спустити гард јер слиједи нови топлотни талас.
Сцена
Кристина Раденковић снимила чудо природе изнад Острога
Он је навео да ће Влада наставити да улаже напоре док не буде угашен и посљедњи пламен и да је већ почела да се дијели помоћ за ублажавање штете.
Санчез се посебно захвалио службама за ванредне ситуације и поменуо оне који су изгубили домове и своје вољене. "У Шпанији тренутно гори осам великих шумских пожара", рекао је он.
Протекле седмице, ватрогасци су се борили са низом шумских пожара који су пустошили шпанска рурална подручја, пријетећи десетинама заједница и приморавајући више од 70.000 људи да се евакуишу.
16:15📸Nos encontramos sobrevolando el #IFLaUtrera #LeónESP esto es increíble...— BRIF TABUYO (@briftabuyo) July 28, 2026
Somos #BRIF de @mitecogob pic.twitter.com/fE1RhGjGUM
Регион Мадрида је тренутно под црвеним упозорењем на временске услове, а очекује се да ће температура достићи 35 степени Целзијуса у планинским подручјима и 38 степени у другим дијеловима.
Влада у Мадриду раније је саоштила да пожар "остаје активан и неконтролисан". "Данашњи напори ће се фокусирати на надзор и хлађење погођених подручја у очекивању прогнозираног погоршања временских услова", додаје се у саопштењу.
Здравље
Шокантно откриће научника: Ова опасност у крви изазива срчани удар
До сада је у пожарима у Шпанији изгорјело око 77.000 хектара земље.
Шумски пожар који је горио у области Авила био је највећи у новијој историји земље.
(Срна)
Свијет
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Економија
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Тренутно на програму