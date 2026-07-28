Кристина Раденковић снимила чудо природе изнад Острога

Аутор:АТВ редакција
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Водитељка Кристина Раденковић посјетила је манастир Острог у друштву своје дјеце, одакле је са пратиоцима подијелила емотивне и упечатљиве кадрове.
Поред породичних фотографија и вјерника који у реду чекају на поклоњење, Кристина је забиљежила и несвакидашњи природни призор током њихове посјете - право чудо природе.
Наиме, Кристина Раденковић је снимила тренутак када је из ведра неба почела да пада киша док је обасјавало сунце, што је створило заиста магичну и магловиту атмосферу над светињом.
Уз призор љетног пљуска који сија под сунчевим зрацима, Кристина је у позадини додала пјесму "Небо", чиме је додатно нагласила духовну атмосферу.
Ови очаравајући снимци одушевили су њене пратиоце, који су јој упутили бројне реакције и поруке подршке.
Кристина, подсјетимо, са адвокатом Николом Радојевићем има сина и кћерку.
Кристина и Никола су вјерени, али нису отишли пред олтар јер им папир није важан.
"Никола и ја нисмо у браку, али можда смо више у браку него други. Ја и мој партнер, надам се доживотни, стварно се много волимо. И подршка ми је, и пријатељ... Што би моја мајка рекла - да сам га свијећом тражила, не бих га нашла", рекла је водитељка једном приликом, подсјећа "Блиц".
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