Кристина Раденковић снимила чудо природе изнад Острога

Поред породичних фотографија и вјерника који у реду чекају на поклоњење, Кристина је забиљежила и несвакидашњи природни призор током њихове посјете - право чудо природе.

Наиме, Кристина Раденковић је снимила тренутак када је из ведра неба почела да пада киша док је обасјавало сунце, што је створило заиста магичну и магловиту атмосферу над светињом.

Кристина снимила чудо природе изнад Острога

Уз призор љетног пљуска који сија под сунчевим зрацима, Кристина је у позадини додала пјесму "Небо", чиме је додатно нагласила духовну атмосферу.

Ови очаравајући снимци одушевили су њене пратиоце, који су јој упутили бројне реакције и поруке подршке.

"Ја и мој партнер се стварно много волимо"

Кристина, подсјетимо, са адвокатом Николом Радојевићем има сина и кћерку.

Кристина и Никола су вјерени, али нису отишли пред олтар јер им папир није важан.

"Никола и ја нисмо у браку, али можда смо више у браку него други. Ја и мој партнер, надам се доживотни, стварно се много волимо. И подршка ми је, и пријатељ... Што би моја мајка рекла - да сам га свијећом тражила, не бих га нашла", рекла је водитељка једном приликом, подсјећа "Блиц".