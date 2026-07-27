Аутор:АТВ редакција
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Српски пјевач Ацо Пејовић у разговору са новинарима пред наступ у Будви открио је бројне занимљиве детаље из приватног живота, а присјетио се и једног догађаја из дјетињства који му је остао заувијек у сјећању.
Пјевач је испричао да је као дјечак доживио веома непријатну ситуацију током купања у ријеци.
"Једном сам имао ситуацију Лиму давних година када сам био клинац. Грч ме је ухватио, тамо код Бродарева имају купалишта и вирови. Волио сам тамо код моје тетке да одем. Мислио сам тада да је готово, ружно искуство", открио је пјевач, преноси Гранд.
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Потом је споменуо на ајкуле, па открио да ли би се усудио да заплива са њима.
"Не плашим се ајкула, али нисам размишљао да ли бих пливао са њима, са бијелим ајкулама сигурно не", казао је он.
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