Словенија хитно зауставила увоз инстант нудли

Аутор:АТВ редакција
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Управа за безбједност хране Словеније саопштила је да је током службене контроле увоза утврђено присуство непријављеног алергена у инстант резанцима из Србије.
Како су навели из надлежне службе, лабораторијска анализа јасно је показала да спорни производ садржи протеине јаја, што представља озбиљан и неприхватљив ризик за све особе које имају алергију на овај састојак.
"Извршеном анализом утврђено је присуство протеина јаја, који нису наведени међу састојцима на декларацији производа, што представља ризик за здравље дјеце и одраслих с алергијама на ове протеине", саопштила је словеначка Управа.
Из ове институције наглашавају и увјеравају јавност да спорни производ, захваљујући брзој реакцији инспекцијских служби, није доспио до крајњих потрошача на тржишту Словеније.
Такође, Управа је додала да су сви резултати лабораторијске анализе одмах прослијеђени и надлежним европским органима путем Система брзог узбуњивања за храну и храну за животиње.
На тај начин омогућено је предузимање свих одговарајућих мјера у складу са строгим европским прописима о безбједности хране, преноси Радио Сарајево.
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