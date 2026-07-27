Logo

Словенија хитно зауставила увоз инстант нудли

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 15:52

Коментари:

0
Нудле у тањиру
Фото: Pexels/Gundula Vogel

Управа за безбједност хране Словеније саопштила је да је током службене контроле увоза утврђено присуство непријављеног алергена у инстант резанцима из Србије.

Како су навели из надлежне службе, лабораторијска анализа јасно је показала да спорни производ садржи протеине јаја, што представља озбиљан и неприхватљив ризик за све особе које имају алергију на овај састојак.

"Извршеном анализом утврђено је присуство протеина јаја, који нису наведени међу састојцима на декларацији производа, што представља ризик за здравље дјеце и одраслих с алергијама на ове протеине", саопштила је словеначка Управа.

Производ није стигао до купаца

Из ове институције наглашавају и увјеравају јавност да спорни производ, захваљујући брзој реакцији инспекцијских служби, није доспио до крајњих потрошача на тржишту Словеније.

Такође, Управа је додала да су сви резултати лабораторијске анализе одмах прослијеђени и надлежним европским органима путем Система брзог узбуњивања за храну и храну за животиње.

На тај начин омогућено је предузимање свих одговарајућих мјера у складу са строгим европским прописима о безбједности хране, преноси Радио Сарајево.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

нудле

Словенија

Храна

Србија

Увоз

Коментари (0)

Прочитајте више

Грађевински радови на изградњу спомен-крста на Дубу у завршној су фази.

Градови и општине

Монументални спомен-крст на Дубу добија завршни изглед

2 ч

0
Храна

Градови и општине

Инспектори котролисали топла јела: Сваки четврти брис није уредан

2 ч

0
Марија Захарова

Свијет

Захарова: Лондон директно умијешан у терористичке нападе Кијева

2 ч

0
Мушкарац држи нож

Србија

Маја пронађена у крви: Испливали детаљи убиства и самоубиства код Бора

2 ч

0

Више из рубрике

Астра Зенека надмашила очекивања добити: Компанија потврдила прогнозе за 2026.

Економија

Астра Зенека надмашила очекивања добити: Компанија потврдила прогнозе за 2026.

4 ч

0
Америчке царине срушиле Шеин, компанија послује у губитку

Економија

Америчке царине срушиле Шеин, компанија послује у губитку

11 ч

0
Новац на столу

Економија

За три мјесеца у БиХ из иностранства стигла скоро милијарда КМ

1 д

0
Влада Републике Српске

Економија

"Подршка запошљавању једно од кључних подручја сарадње са Српском"

1 д

2

  • Најновије

18

20

Шта представља бијели пешкир на ретровизору: Знак који не смијете игнорисати

18

10

Од посљедица врућине у Шпанији од почетка године преминуло више од 3.800 људи

18

04

Минић понудио помоћ Владе амбасадору Француске у БиХ

18

04

Бањалучани покренули онлајн петицију: Траже поврат новца за водоводне прикључке

17

55

Због килограма парадајза задржана два сата на прелазу: Платила и новчану казну

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима