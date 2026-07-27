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Инструкције за буџетске кориснике: Обавезна контрола података прије исплате

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 16:56

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Инструкције за буџетске кориснике: Обавезна контрола података прије исплате

Министарство финансија и трезора у Савјету министара апеловало је да институције на нивоу БиХ, након данашњег усвајања буџета БиХ за ову годину, изврше све неопходне контроле да се обезбиједи тачност обрачуна и свим запосленима омогући благовремена исплата разлике плата ретроактивно од 1. јануара.

Из Министарства су подсјетили да је Дом народа Парламентарне скупштине БиХ усвојио Закон о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2026. годину, у укупном износу од 1,58 милијарди КМ, а да је један од најзначајнијих сегмената унапређење економског положаја запослених у институцијама БиХ.

За плате запослених у овој години планирано је 125 милиона КМ више него претходне године, а усвајањем буџета створени су формалноправни услови да се обезбиједе средства и исплати разлика плата по новој основици, са ретроактивном примјеном од 1. јануара 2026.

Поводом тога Министарство финансија и трезора упутило је свим буџетским корисницима инструкције о активностима које је неопходно спровести прије реализације исплате.

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Посебно је наглашено да је тачност и потпуност података предуслов за благовремену исплату, те да су свака институција и сваки буџетски корисник дужни да, прије уноса података у систем, изврше детаљну контролу свих обрачунских елемената, провјеру исправности и потпуности унесених података, те отклоне евентуалне неправилности.

Министарство финансија и трезора најавило је да ће у наредним данима континуирано достављати додатне инструкције и пружати стручну подршку надлежним службама у институцијама да би све активности биле реализоване благовремено и у складу са прописима.

"У вези с тим неопходно је да сви руководиоци институција и обрачунске службе буџетских корисника у процесу обрачуна плате за јул, као и обрачуна и исплате разлике плата за седам мјесеци 2026. године, приступе са највећим степеном одговорности", поручено је из Министарства финансија и трезора.

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Иако је циљ исплате да се запосленима без одгађања исплати разлика плате, Министарство истиче да се исплата може реализовати у предвиђеним роковима искључиво уколико претходно буду извршене све неопходне контроле.

"Непотпуни или нетачни подаци могу довести до грешака у обрачуну и непотребног кашњења исплата", напоменули су из Министарства.

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Тагови :

Савјет министара БиХ

институције БиХ

буџет

подаци

Исплата

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