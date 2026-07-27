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Море у Дубровнику однијело човјека и спасиоце: Услиједила драматична акција спасавања

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 17:36

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Панорамски поглед на Дубровик и море.
Фото: Luciann Photography/Pexels

У Дуборвнику се данас одиграла права драматична акција спасавања у мору. Наиме, три особе нису успјеле да изађу из воде због веома тешких услова и високих таласа.

Према информацијама које преноси Дубровачки вјесник, најприје се једна особа нашла у невољи и није могла да доплива до обале. У покушају да јој помогне, у море је ушао страни држављанин, али је и он остао заробљен у јаким таласима.

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Видјевши шта се дешава, у помоћ је притекла и спаситељка, међутим ни она није успјела да извуче угрожене особе на сигурно због неповољних услова на мору.

Убрзо је на лице мјеста стигао полицијски глисер, чија је посада успјешно спасила све особе из мора. У акцији је учествовао и један Дубровчанин који је на скутеру за воду притекао у помоћ и дао значајан допринос спасавању.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Дубровник

Море

Хрватска

спасавање

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