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Бањалучани покренули онлајн петицију: Траже поврат новца за водоводне прикључке

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 18:04

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Петиција грађана за једнак третман свих корисника водоводне мреже.
Фото: Screenshot/onlinepeticija

Грађани Бањалуке покренули су онлајн петицију због одлуке Града да се новим корисницима омогући бесплатан прикључак на водоводну мрежу.

Повод за нови талас незадовољства је одлука Града Бањалука да новим корисницима омогући бесплатан прикључак на водоводну мрежу, потез који многи виде као јефтин популистички трик на рачун оних који су своје обавезе уредно и на вријеме измиривали.

Док градска власт ову одлуку покушава представити као подршку грађанима, у тексту онлајн петиције јасно се указује на дубоку неправду којом су они који су раније платили исти прикључак стављени у подређен положај.

"Истовремено, велики број грађана је у претходним годинама исти тај прикључак платио из властитих средстава, у складу са тада важећим прописима и условима. На овај начин створена је неједнакост између грађана који су за исту услугу платили значајна средства и оних који ће је добити без накнаде."

Ово је јасан показатељ да је градска администрација директно нарушила принцип једнаког третмана свих грађана Бањалуке.

Осим тога, поставља се питање како ће КП Водовод а.д. Бањалука изнијети терет ове одлуке, с обзиром на то да се ради о услугама које захтијевају реалне материјалне и техничке трошкове.

Аутори и потписници петиције одлучни су у намјери да не дозволе да редовне платише буду оштећене, те од градских власти и надлежног предузећа траже хитну реакцију и праведност:

"Захтијевамо од Града Бањалука и КП "Водовод" а.д. Бањалука да утврде модел којим ће се грађанима који су раније платили прикључак обезбиједити поврат уплаћених средстава или други одговарајући вид накнаде у истој вриједности. Сматрамо да нико не смије бити стављен у неповољнији положај само зато што је своје обавезе измирио раније."

У тексту петиције упућен је и отворени позив свим Бањалучанима да се придруже овој борби за једнака права свих становника Републике Српске:

"Позивамо све грађане који подржавају принцип једнаког третмана и правичности да својим потписом подрже ову петицију."

Остаје да се види да ли ће Градска управа имати слуха за захтјеве грађана или ће наставити са спровођењем одлука које уносе раздор и неправду међу Бањалучане.

Сви грађани који желе да подрже ову иницијативу могу подржати петицији на овом линку.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бањалука

Петиција

Водовод Бањалука

водоводни прикључак

Вода

Градска управа Бањалука

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