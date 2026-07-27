Ово је Владимир који је убио супругу, па починио самоубиство: Брат на камери видио злочин

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Страшна трагедија јуче је потресла околину Бора. На породичном имању Владимир С. (29) на стравичан начин је одузео живот својој невјенчаној супрузи Маји П. (31), а потом починио самоубиство.
Мотив због ког је подигао руку на партнерку и направио незапамћен злочин Владимир је однио у гроб.
БиХ
Дан жалости у ФБиХ поводом погибије пет планинара
Ово осамљено имање, иако формално припада селу Горњане, налази се далеко од самог насеља - више од два километра удаљено од улазне табле у село, без иједног комшије у близини. На имању се налазе двије куће и штала, а изолованост мјеста показала се кобном по несрећну жену.
Како сазнаје репортерка Телеграфа са лица мјеста, Владимир је јуче искористио тренутак када је остао сам са Мајом. Његов отац је отишао у Бор, док је брат био на послу. Између ванбрачних партнера избила је жестока свађа која је убрзо прерасла у физички обрачун.
Владимир је почео бруталан напад - ударао је и давио Мају, да би на крају дохватио нож. Због огромне удаљености од првих комшија, крике и позиве у помоћ несрећне жене нико није могао да чује. Чак и да је вриштала из све снаге, помоћи није било.
Свијет
У нападу у Берлину убијена држављанка Пољске
У драматичним тренуцима борбе за живот, Маја је успјела да позове једног члана своје породице и у паници рекне да је Владимир туче. Истовремено, одиграо се још један стравичан обрт.
Владимиров брат је, сасвим случајно, на свом мобилном телефону отворио апликацију повезану са видео-надзором постављеним на кући. На екрану је у реалном времену угледао ужасан призор - свог брата како крвнички туче, а потом и убија невјенчану супругу.
Упаничени чланови обе породице одмах су јурнули ка имању, али када су стигли, већ је било прекасно.
У предсобљу куће затекли су Мајино тијело у локви крви око главе и рамена, са двије смртоносне убодне ране од ножа. Претражујући имање, у дворишту су пронашли и Владимира, који се након крвавог пира објесио.
Србија
Маја пронађена у крви: Испливали детаљи убиства и самоубиства код Бора
Тијела настрадалих послата су на обдукцију. Полиција и тужилаштво преузели су снимке са надзорних камера који би требало да детаљно реконструишу тачан слијед догађаја.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
2 ч0
Србија
3 ч0
Србија
6 ч0
Србија
8 ч0
Најновије
18
32
18
20
18
10
18
04
18
04
Тренутно на програму