У нападу у Берлину убијена држављанка Пољске

Аутор:АТВ редакција
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Градоначелник Берлина Кај Вагнер, саопштио је да је у нападу у Берлину који се догодио 25. јула, страдала држављанка Пољске.
Вегнер је у обраћању пољском дипломати на отварању изложбе о Варшавском устанку 1944. у градској кући Берлина рекао да је напад био мотивисан мржњом.
"Дубоко сам дирнут оним што се догодило у суботу и моје мисли су са вама и, прије свега, са ћерком и породицом убијене жене", рекао је градоначелник Берлина.
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Пољско Министарство спољних послова потврдило је да је жена убијена у Берлину била Пољакиња.
Напад се догодио у суботу, 25. јула, када се исламистички радикал Абдул Балут /21/, возилом залетио у масу током геј параде у центру Берлина. Он је касније убијен у сукобу са полицијом. У нападу је повријеђено 29 људи, подсјећа "Дојче веле".
(Срна)
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