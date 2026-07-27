Logo

У нападу у Берлину убијена држављанка Пољске

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 16:32

Коментари:

0
Двоје људи се грле поред других носећи термо ћебад док стоје поред особља хитне помоћи у Берлину, рано у недјељу, 26. јула 2026. године, након отказивања свечаности поводом Дана Кристофера улице.
Фото: Tanjug/AP/Markus Schreiber

Градоначелник Берлина Кај Вагнер, саопштио је да је у нападу у Берлину који се догодио 25. јула, страдала држављанка Пољске.

Вегнер је у обраћању пољском дипломати на отварању изложбе о Варшавском устанку 1944. у градској кући Берлина рекао да је напад био мотивисан мржњом.

"Дубоко сам дирнут оним што се догодило у суботу и моје мисли су са вама и, прије свега, са ћерком и породицом убијене жене", рекао је градоначелник Берлина.

Стан кључеви

Друштво

Рекордне цијене некретнина у овом бх. граду: Стан плаћен 1,18 милиона

Пољско Министарство спољних послова потврдило је да је жена убијена у Берлину била Пољакиња.

Напад се догодио у суботу, 25. јула, када се исламистички радикал Абдул Балут /21/, возилом залетио у масу током геј параде у центру Берлина. Он је касније убијен у сукобу са полицијом. У нападу је повријеђено 29 људи, подсјећа "Дојче веле".

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Њемачка

Берлин

геј парада

убијена жена

Парада поноса Берлин

Абдул Балут

Кај Вагнер

Коментари (0)

Прочитајте више

Елбрус је највиша планина у Русији и највиши врх у Европи.

Свијет

Русија разматра строжа правила за планинаре након трагедије на Елбрусу

2 ч

0
Мерцедес

Ауто-мото

Продао мерцедес па га украо од новог власника

2 ч

0
Пламен се шири кроз шуму захваћену пожаром у региону Леж-Кап-Фере, у западној Француској, у петак, 24. јула 2026. године.

Свијет

Ситуација са пожарима у Француској и даље критична: Ватрогасци воде трку с временом

2 ч

0
Београд, 6. маја 2026.-У Београду је данас отворен 18. Европски конгрес контрацепције и репродуктивног здравља, који је окупио више од 500 учесника и трајаће до суботе, а премијер Србије Ђуро Мацут изјавио је да је овај конгрес прилика да се унапреди знање лекара из више области и укаже на важност очувања репродуктивног здравља жене и млађе популације.Мацут је рекао да је ово један од највећих догађаја у области здравства у области репродуктивне медицине у нашој земљи.

Србија

Мацут: Република Српска је константа, са њом се ради пуно добрих пројеката

2 ч

0

Више из рубрике

Елбрус је највиша планина у Русији и највиши врх у Европи.

Свијет

Русија разматра строжа правила за планинаре након трагедије на Елбрусу

2 ч

0
Пламен се шири кроз шуму захваћену пожаром у региону Леж-Кап-Фере, у западној Француској, у петак, 24. јула 2026. године.

Свијет

Ситуација са пожарима у Француској и даље критична: Ватрогасци воде трку с временом

2 ч

0
Марија Захарова

Свијет

Захарова: Лондон директно умијешан у терористичке нападе Кијева

3 ч

0
Плажа

Свијет

Конзумирање алкохола на овој плажи може вас скупо коштати

3 ч

0

  • Најновије

18

32

Колапс на граници са Хрватском и Црном Гором

18

20

Шта представља бијели пешкир на ретровизору: Знак који не смијете игнорисати

18

10

Од посљедица врућине у Шпанији од почетка године преминуло више од 3.800 људи

18

04

Минић понудио помоћ Владе амбасадору Француске у БиХ

18

04

Бањалучани покренули онлајн петицију: Траже поврат новца за водоводне прикључке

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима