Рекордне цијене некретнина у овом бх. граду: Стан плаћен 1,18 милиона

Аутор:АТВ редакција
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Укупна остварена вриједност прометованих некретнина у првом полугодишту 2026. године у Федерацији БиХ износила је преко осам стотина милиона КМ.
Најскупљи стан у Федерацији БиХ у првих шест мјесеци ове године купљен је на подручју општине Центар Сарајево по астрономској цијени од 1.180.000 КМ.
Како је саопштено из Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове, овај луксузни стан има корисну површину од 197 метара квадратних, а налази се у објекту који је изграђен још 1910. године.
Истовремено, на подручју исте општине забиљежена је и највиша цијена куће, која је плаћена 700.000 КМ. Ова кућа има корисну површину од 146 метара квадратних, са парцелом од 1.393 метара квадратних, а изграђена је 1999. године.
Када је ријеч о пословним некретнинама, најскупљи пословни објекат евидентиран је у Сарајеву, на подручју општине Стари Град, и плаћен је чак 4.555.000 КМ.
С друге стране, најскупљи пословни простор продат је у Тузли за 913.000 КМ, док је најскупља гаража евидентирана у Новом Сарајеву, гдје је за 15 метара квадратних издвојено 55.000 КМ.
Рекорд међу грађевинским земљиштем држи општина Витез, гдје је парцела површине 10.272 метара квадратних плаћена 3.523.296 КМ. Најскупље пољопривредно земљиште прометовано је у Градачцу за 50.000 КМ, за површину од 12.650 метара квадратних .
Према подацима полугодишњег извјештаја Регистра цијена непокретности, укупна остварена вриједност промета у првом полугодишту 2026. године у Федерацији БиХ износила је 810.461.300 КМ.
Интересантно је да обим тржишта некретнина у овом периоду биљежи пад од 8 одсто у односу на исти период 2025. године, док је укупна вриједност реализованих уговора мања за 18 одсто.
Ипак, стручњаци напомињу да су подаци подложни измјенама јер уговори и даље пристижу на обраду, те да су просјечне цијене станова и грађевинског земљишта остале на истом нивоу, док је просјечна цијена кућа порасла за 5,7 одсто, преноси Радио Сарајево.
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