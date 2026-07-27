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Тијела брачног пара Окановић и докторице Чаушевић спремна за спуштање с Елбруса

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 11:42

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Тијела брачног пара Окановић и докторице Чаушевић спремна за спуштање с Елбруса
Фото: pexels / Алмаз Зарипов

Тијела троје од петеро планинара из БиХ који су погинули током успона на Елбрус спремна су за спуштање с планине, саопштиле су руске спасилачке службе.

Према информацијама руске агенције ТАСС, спасиоци су лоцирали тијела страдалих, а акција њиховог извлачења је у току. Ријеч је о брачном пару Алми и Денису Окановићу и докторици Мелихи Чаушевић.

Вођа спасилачког тима Абдулах Гулијев потврдио је да су локације тијела познате и да се ради на њиховом транспорту с високогорског подручја.

Спасилачке екипе успјеле су наставити рад након што су се временски услови на Елбрусу дјелимично побољшали. Раније су с планине већ спуштена тијела двоје погинулих планинара, преноси Аваз.

Подсјећамо, петоро планинара из Зенице страдало је 25. јула током успона на Елбрус, највиши врх Европе. Од седам чланова експедиције, преживјеле су двије особе – Харис Адиловић и Кемал Видимлић.

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У трагедији су живот изгубили Мелиха Чаушевић, брачни пар Алма Окановић и Денис Окановић, Алмир Кривдић и Нермин Талам. Двоје страдалих били су чланови Горске службе спашавања Зеница, док су троје били чланови Планинарског друштва "Ведро".

Према ранијим информацијама, група је остала заробљена на висини од око 5.100 метара. Један од преживјелих, Харис Адиловић, изјавио је да је могући узрок трагедије била погрешна временска прогноза, док ће коначне околности бити познате након завршетка истраге.

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Тагови :

Планинари из БиХ на Елбрусу

Елбрус планина

Мелиха Чаушевић

Алма Окановић

Денис Окановић

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