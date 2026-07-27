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Стевандић упутио саучешће породицама и пријатељима погинулих планинара

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 08:38

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Ненад Стевандић
Фото: ATV

Предсједник Народне скупштине Републике Српске др Ненад Стевандић изразио је саучешће породицама и пријатељима планинара страдалих приликом успона на планински врх Елбрус у Руској Федерацији.

„Дубоко ме потресла вијест о трагичној несрећи на планини Елбрус у којој је животе изгубило пет планинара из БиХ. Упућујем изразе искреног саучешћа њиховим породицама, пријатељима и свима који тугују због овог ненадокнадивог губитка”, навео је Стевандић.

Стевандић је повријеђеним члановима експедиције пожелио успјешан опоравак и брз повратак својим породицама.

Петоро планинара из Зенице страдало је приликом успона на највиши планински врх Европе - Елбрус, док су двојица чланова седмочлане експедиције преживјела.

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Тагови :

Ненад Стевандић

Народна скупштина Републике Српске

Саучешће

Планинари из БиХ на Елбрусу

Елбрус планина

погинули

Зеница

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