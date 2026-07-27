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Гром ударио у кућу, па се запалио кров!

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 09:35

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Ватра је хемијски процес брзе оксидације запаљивог материјала, који прате ослобађање велике количине топлоте, свјетлости и гасова.
Фото: pexels/Georgy Druzhinin

У мјесту Пољане код Обреновца, јуче око 17.40 сати дошло је до пожара, сазнаје Телеграф.рс.

"Запалио се кров на кући која је била празна јер власник не живи овдје, већ у Великом Борку. Највјероватније је букнула ватра јер је у кућу ударио гром", кажу комшије за Телеграф.рс.

Како је кућа била празна, у пожару нема повријеђених.

На лице мјеста одмах су изашли ватрогасци, који су пожар локализовали, а потом и потпуно угасили.

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Тагови :

пожар

Србија

Обреновац

удар грома

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