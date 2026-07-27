Гром ударио у кућу, па се запалио кров!

Аутор:АТВ редакција
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У мјесту Пољане код Обреновца, јуче око 17.40 сати дошло је до пожара, сазнаје Телеграф.рс.
"Запалио се кров на кући која је била празна јер власник не живи овдје, већ у Великом Борку. Највјероватније је букнула ватра јер је у кућу ударио гром", кажу комшије за Телеграф.рс.
Како је кућа била празна, у пожару нема повријеђених.
На лице мјеста одмах су изашли ватрогасци, који су пожар локализовали, а потом и потпуно угасили.
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