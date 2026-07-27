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Паметне Pocket Power станице за изнајмљивање батерија за мобилне телефоне стижу у Бањалуку!

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 10:55

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Pocket Power
Фото: Ustupljena fotografija

Бањалука ускоро постаје богатија за нову савремену услугу која ће грађанима и посјетиоцима олакшати свакодневницу.

Наиме, на десет фреквентних локација широм града биће постављене паметне станице за изнајмљивање преносивих батерија за мобилне телефоне, које ће корисницима омогућити брзо, сигурно и једноставно пуњење уређаја, без потребе за ношењем властитог пуњача или тражењем доступне електричне утичнице.

Систем је осмишљен тако да корисницима омогући максималну једноставност и слободу кретања. Путем мобилне апликације корисник проналази најближу станицу, скенира QR код, преузима потпуно напуњену батерију и наставља користити телефон без прекида. Након кориштења, батерију није потребно вратити на мјесто гдје је преузета, већ на било коју Pocket Powera станицу у мрежи која има слободан слот.

Pocket Power
Pocket Power

Кориштење услуге биће доступно по цијени од 1,48 КМ по сату, а плаћање ће се вршити искључиво платном картицом путем мобилне апликације, без готовине и без депозита. Прије почетка најма корисницима ће бити јасно приказани цијена, начин обрачуна и услови кориштења, док ће након правилног враћања батерије систем аутоматски завршити најам и обрачунати вријеме кориштења.

Pocket Power
Pocket Power

"Овакав концепт већ је годинама стандард у великим европским и свјетским градовима, гдје је постао неизоставан дио свакодневног живота, а овим пројектом нудимо иновативно рјешење које прати потребе модерног начина живота. Тачан датум почетка рада, као и списак првих активних локација, биће објављени путем званичних канала Pocket Powera након завршетка техничког тестирања система. Драго нам је што ову причу почињемо управо у Бањалуци и вјерујемо да ће грађани препознати колико ова услуга може бити корисна", изјавио је Милош Јанковић, оснивач бренда Pocket Powera .

У времену када је мобилни телефон неизоставан дио приватног и пословног живота, могућност да батерију допуните било када и било гдје више није луксуз, већ потреба. Захваљујући овом пројекту, Бањалучани ће ускоро имати управо то на дохват руке.

pocketpower.ba

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Тагови :

батерија

Мобилни телефон

Бањалука

апликација

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