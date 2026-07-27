Аутор:АТВ редакција
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Организациони секретар СНСД приликом посјете Босанском Петровцу обишао је канцеларију ОО СНСД Босански Петровац и Kанцеларију за подршку повратницима, која ће ускоро бити званично отворена.
Приликом ове посјете, поручено је да СНСД подржава српске повратнике у ФБиХ и брине о њиховом положају.
СНСД подржава српске повратнике у ФБиХ и брине о њиховом положају.— СНСД (@SNSDDodik) July 27, 2026
Организациони секретар СНСД @dodik_igor приликом посјете Босанском Петровцу обишао је канцеларију ОО СНСД Босански Петровац и Kанцеларију за подршку повратницима, која ће ускоро бити званично отворена. pic.twitter.com/UO8sAj2fXd
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