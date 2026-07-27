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"СНСД подржава српске повратнике у ФБиХ и брине о њиховом положају"

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 12:08

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Игор Додик Немања Давидовић Босански Петровац
Фото: X/SNSD

Организациони секретар СНСД приликом посјете Босанском Петровцу обишао је канцеларију ОО СНСД Босански Петровац и Kанцеларију за подршку повратницима, која ће ускоро бити званично отворена.

Приликом ове посјете, поручено је да СНСД подржава српске повратнике у ФБиХ и брине о њиховом положају.

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Тагови :

Игор Додик

Немања Давидовић

ФБиХ

Босански Петровац

Повратници у ФБиХ

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