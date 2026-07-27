Logo

Помоћ за породицу Шарић: Фонд солидарности одобрио 130.000 КМ за обнову куће

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 11:21

Коментари:

10
Влада Републике Српске
Фото: ATV

Управни одбор Фонда солидарности Републике Српске данас је на телефонској сједници одобрио исплату средстава за накнаду штете Саши Шарићу, у износу од 130.000 КМ, за превазилажење посљедица усљед елементарне непогоде.

Саша Шарић из Српца обратио се Фонду солидарности молбом за одобравање средстава из Фонда солидарности за реконструкцију куће, будући да је осмочлана породица Шарић усљед снажног невремена остала без свог дома. Наиме, након што је кућа оштећена породица је није успјела оспособити за живот и налазе се у привременом смјештају.

Имајући у виду на тежину настале ситуације и чињеницу да је породица Шарић остала без свог јединог дома, Саша Шарић, који је незапослен, се обратио молбом да се размотри могућност одобравања финансијске помоћи из Фонда солидарности Републике Српске, како би се што прије отпочело са санацијом објекта, саопштено је из Владе Републике Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Фонд солидарности

породица Шарић

финансијска помоћ

Влада Републике Српске

Коментари (10)

Прочитајте више

Минић посјетио вишечлану породицу Шарић: Из Фонда солидарности за реконструкцију куће 130.000 КМ

Друштво

Минић посјетио вишечлану породицу Шарић: Из Фонда солидарности за реконструкцију куће 130.000 КМ

19 ч

0

Више из рубрике

Гаравице полагање вијенаца

Република Српска

Положени вијенци и цвијеће код споменика у Спомен-парку у Гаравицама

3 ч

0
Повећан је ризик од пожара, огласило се Министарство

Република Српска

Повећан је ризик од пожара, огласило се Министарство

3 ч

0
предсједник Републике Српске

Република Српска

Каран: Гаравице - мјесто гдје је идеолошка острашћеност НДХ убила више од 12.000 недужних људи

3 ч

1
Гроб Слободана Стојановића дванаестогодишњег српског дјечака чије је свирепо убиство током рата у Босни и Херцеговини постало један од најмонструознијих злочина и симбол страдања српске дјеце у Подрињу.

Република Српска

Положено цвијеће на гроб свирепо убијеног српског дјечака Слободана Стојановића

4 ч

0

  • Најновије

14

08

Руски научници утврдили колико човјек може да живи: Одговор ће вас изненадити

14

08

Астра Зенека надмашила очекивања добити: Компанија потврдила прогнозе за 2026.

13

51

"Српска спремна да помогне француским службама у границама својих могућности"

13

41

АИ пријатељи: Зашто милиони људи данас разговарају са вјештачком интелигенцијом?

13

36

Цвијановић: Злочин у Грбавицама дио геноцидне политике НДХ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима