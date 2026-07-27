Помоћ за породицу Шарић: Фонд солидарности одобрио 130.000 КМ за обнову куће

Аутор:АТВ редакција
Коментари:10
Управни одбор Фонда солидарности Републике Српске данас је на телефонској сједници одобрио исплату средстава за накнаду штете Саши Шарићу, у износу од 130.000 КМ, за превазилажење посљедица усљед елементарне непогоде.
Саша Шарић из Српца обратио се Фонду солидарности молбом за одобравање средстава из Фонда солидарности за реконструкцију куће, будући да је осмочлана породица Шарић усљед снажног невремена остала без свог дома. Наиме, након што је кућа оштећена породица је није успјела оспособити за живот и налазе се у привременом смјештају.
Имајући у виду на тежину настале ситуације и чињеницу да је породица Шарић остала без свог јединог дома, Саша Шарић, који је незапослен, се обратио молбом да се размотри могућност одобравања финансијске помоћи из Фонда солидарности Републике Српске, како би се што прије отпочело са санацијом објекта, саопштено је из Владе Републике Српске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч1
Република Српска
4 ч0
Најновије
14
08
14
08
13
51
13
41
13
36
Тренутно на програму