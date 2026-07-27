Одложен лет Нетанјахуа за Вашингтон

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Лет израелског премијера Бењамина Нетанјахуа за Вашингтон, који је био планиран за данас у 11 часова, одложен је, саопштио је његов кабинет.
Из канцеларије премијера Израела нису навели нови термин полијетања нити су објаснили разлог кашњења, преноси Тајмс оф Израел.
Првобитно је планирано да израелски премијер Бењамин Нетанјаху данас отпутује у Вашингтон, а да се у уторак, 28. јула, састане са америчким предсједником Доналдом Трампом у Бијелој кући, саопштено је из кабинета израелског премијера.
Према најави, планирано је да Нетањаху присуствује и комеморативној служби поводом смрти бившег сенатора Линдзија Грејема.
Планирано је да се израелски премијер у Израел врати у четвртак, преноси данас Тајмс оф Израел.
Израелски канал 13 објавио је раније, позивајући се на неименоване безбједносне изворе, да је Нетанјаху обавијестио министре у влади да Сједињене Америчке Државе траже повлачење израелских трупа са положаја у Сирији, Либану и Гази, али да он неће прихватити такав захтјев.
Извор је навео да Вашингтон жели да Израелске одбрамбене снаге (ИДФ) спроведу "низ повлачења" на три фронта, али није прецизирано да ли би се радило о дјелимичном или потпуном повлачењу.
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