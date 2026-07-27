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СНСД: Наводна петиција ПСС-а служи за прикупљање личних података грађана зарад интереса ове странке

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 13:22

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СНСД: Наводна петиција ПСС-а служи за прикупљање личних података грађана зарад интереса ове странке
Фото: АТВ

Наводна петиција под називом "Здравље без пореза", коју је покренуо ПСС, нема апсолутно никакве везе да бригом за становништво, нити са укидањем ПДВ-а на одређене производе, већ искључиво са прикупљањем личних података грађана зарад интереса ове странке, саопштено је из СНСД-а.

Указали су да петиција нема никакву сврху, осим да ПСС дође до података људи које ће потом бесомучно позивати страначки активисти.

"Ријеч је о чистој спекулацији, јер до избора има два мјесеца и не постоји ни теоретска могућност да се спроведе процедура, чак и да постоји воља код странака из Федерације", истакли су из СНСД-а.

Подсјетили су да је СНСД више пута иницирао смањене и укидање пореза на основне животне намирнице, али никада није било воље и сагласности из ФБиХ, преноси Срна.

"Сваки појединац има право да своје личне податке учини доступним коме он хоће, али је наше да упозоримо на опасност од злоупотреба и посљедице које могу произаћи.

На сваком човјеку је да уради како мисли да треба", поручили су из СНСД-а.

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Подијели:

Тагови :

СНСД

ПСС

Здравље без пореза

лични подаци

Петиција

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