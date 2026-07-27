Гујић: Никада не смијемо заборавити стравични злочин над 12.000 Срба

Аутор:АТВ редакција
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Генерални конзул у Генералном конзулату Србије у Мостару Васо Гујић рекао је данас у Гаравицама код Бихаћа да је ово мјесто највеће стратиште Срба на овим просторима с почетка Другог свјетског рата.
"Никада не смијемо заборавити шта се десило у Гаравицама. Надам се да никада више нећемо дозволити да се овако нешто и деси", изјавио је Гујић новинарима у Гаравицама код Бихаћа гдје је присуствовао обиљежавању 85 година од усташког злочина над 12.000 Срба у овом мјесту.
Гујић је рекао да ће Србија увијек бити присутна на обиљежавању оваквих догађаја и да неће дозволити да се заборави усташки злочин над Србима у Гаравицама.
Почетком Другог свјетског рата 1941. године усташе су у мјесту Гаравице побиле 12.000 српских цивила, а међу жртвама је био и велики број дјеце, преноси Срна.
Према енглеским обавјештајним подацима, на ширем подручју Бихаћа убијено је између 14.000 и 14.500 људи, а власти бивше Југославије прикривале су масовне покоље и убиства Срба због прокламовања идеје братства и јединства којом су потпуно изједначиле крвника и жртву.
Обиљежавање овог догађаја организује Одбор Владе Републике Српске за његовање традиције ослободилачких ратова.
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