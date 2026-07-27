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Гујић: Никада не смијемо заборавити стравични злочин над 12.000 Срба

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 12:23

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Гаравице полагање вијенаца
Фото: ATV

Генерални конзул у Генералном конзулату Србије у Мостару Васо Гујић рекао је данас у Гаравицама код Бихаћа да је ово мјесто највеће стратиште Срба на овим просторима с почетка Другог свјетског рата.

"Никада не смијемо заборавити шта се десило у Гаравицама. Надам се да никада више нећемо дозволити да се овако нешто и деси", изјавио је Гујић новинарима у Гаравицама код Бихаћа гдје је присуствовао обиљежавању 85 година од усташког злочина над 12.000 Срба у овом мјесту.

Гујић је рекао да ће Србија увијек бити присутна на обиљежавању оваквих догађаја и да неће дозволити да се заборави усташки злочин над Србима у Гаравицама.

Почетком Другог свјетског рата 1941. године усташе су у мјесту Гаравице побиле 12.000 српских цивила, а међу жртвама је био и велики број дјеце, преноси Срна.

Према енглеским обавјештајним подацима, на ширем подручју Бихаћа убијено је између 14.000 и 14.500 људи, а власти бивше Југославије прикривале су масовне покоље и убиства Срба због прокламовања идеје братства и јединства којом су потпуно изједначиле крвника и жртву.

Обиљежавање овог догађаја организује Одбор Владе Републике Српске за његовање традиције ослободилачких ратова.

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Тагови :

Васо Гујић

Гаравице

споменик

полагање вијенаца

страдање Срба

Коментари (1)

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