"Сви који су гледали свирепо убиство дјечака Слободана заслужили су затворску казну"

Аутор:АТВ редакција
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Савјетник српског члана Предсједништва БиХ Бошко Томић рекао је данас у Дрињачи код Зворника да злотвор Елфета Весели није сама крива за убиство невиног дјечака Слободана Стојановића - него и сви они који су то дозволили и посматрали.
"Да ли су икада размишљали о својој дјеци? Пустити да се над Слободаном врше такве тортуре и злостављање... Треба да буду осуђени да никада не виде свјетлост дана", изјавио је Томић новинарима на обиљежавању сјећања на страдање овог невиног дјечака.
Томић је напоменуо да је изненађен тако малом казном од 13 година затвора која је изречена Веселијевој за такво монструозно дјело.
Министар без портфеља у Влади Србије Ненад Поповић истакао је да се данас у Дрињачи сјећамо свих жртава, невино страдалих Срба у овом крају, који су своје животе дали за слободу.
Он је поручио да је наша обавеза да никада не заборавимо ове новомученике јер је њихово дјело уткано у наше историјско сећање и да је наша обавеза да не дозволимо прекрајање историје да се жртве покажу жртве као џелати, а џелати као жртве.
Државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Србије Никола Вукелић напоменуо је да је ово посебно трагичан догађај зато што је страдало невино дијете.
"Слободан, како му име каже, није дочекао слободу, већ је страдао у муслиманском заробљеништву, али су зато сваки човек и свако дете у Републици Српској, која је гарант опстанка српског народа, слободни", рекао је Вукелић.
Државни секретар у Министарству за породицу и демографију Србије Ђорђе Дабић рекао је да су данас у Дрињачи да одају пијетет Слободану, који је симбол српског страдања у рату у БиХ, те нагласио да управо они који хоће да Србима наметну жиг геноцидног народа - треба да дођу овдје и да виде шта је био геноцид.
Према његовим ријечима, српски народ је преживио геноцид два пута у прошлом вијеку, па су данас у Дрињачи да подсјете и кажу цијелом свијету ко је био жртва, а ко џелат.
"Србија стоји уз Републику Српску и неће дозволити никад више етничко чишћење и геноцид над нашим народом са обе стране Дрине", поручио је Дабић.
Градоначелник Зворника Бојан Ивановић рекао је да је страдање Слободана Стојановића опомена да се тако нешто више никада и никоме не догоди, ниједном дјетету, без обзира на вјеру и нацију.
"Наша обавеза је да чувамо мир и слободу и економски јаку Републику Српску", рекао је Ивановић.
Свету архијерејску литургију у Храму светог ђакона Авакума служио је Његово високопреосвештенство митрополит Фотије, уз саслужење свештенства, након чега је сломљен славски колач у име светог великомученика Слободан Стојановића.
Дванаестогодишњег Слободана Стојановића убила је у јулу 1992. године у насељу Каменица код Зворника Елфета Весели, припадник Диверзантског вода Команде здружених јединица Липље и Каменица такозване Армије БиХ.
Слободан Стојановић је страдао када се, након што је избјегао са родитељима, вратио у своје село Каменицу да одвеже пса који је у дворишту остао везан. Слободан се више никад није вратио.
Његово тијело пронађено је у јами у засеоку Бајрићи у Новом Селу код Зворника, а идентификован је ДНК анализом, након чега је сахрањен на гробљу у Дрињачи.
Према налазима патолога Зорана Станковића, дијете је свирепо убијено, стомак му био пререзан у облику крста и имао је видне повреде главе.
За свирепо убиство дјечака Слободана Стојановића, које је почињено 1992. године, у првостепеном поступку осуђена је Елфета Весели на десет година затвора, да би другостепеном пресудом, која је изречена децембра 2019. године, Апелационо вијеће суда БиХ повећало казну на 13 година.
Према подацима Републичког центра за истраживање рата и ратних злочина, по избијању грађанског рата Елфета Весели придружила се јединици Насера Орића, учествујући у диверзантским акцијама муслиманских снага у Подрињу.
Након рата отишла је у Швајцарску гдје је провела 20 година, избегавајући правду, преноси Срна.
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