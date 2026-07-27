Повећан је ризик од пожара, огласило се Министарство

Аутор:АТВ редакција
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Због најављених високих температура ваздуха, дуготрајне суше и вјетра, повећан је ризик од пожара на отвореном. Због тога из Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде упућују апел грађанима.
"Позивамо све грађане да поступају крајње одговорни и да: не пале ватру на отвореном, не спаљују траву, коров, ниско растиње, биљне остатке и отпад; не предузимају радње које могу изазвати пожар", поручују из Министарства.
Подсјећају да је више од 90% пожара на отвореном узроковано људском непажњом. Један тренутак неодговорности може угрозити људске животе, имовину, шуме и нанијети несагледиву штету животној средини.
Истовремено, позивају јединице локалне самоуправе, ватрогасно-спасилачке јединице, цивилну заштиту, Шумска газдинства и све субјекте система заштите и спасавања да подигну ниво приправности, појачају превентивне активности, надзор и међусобну координацију како би се обезбиједио брз и ефикасан одговор на евентуалне пожаре.
Заштита људи, шума и животне средине је заједничка одговорност. Будимо савјесни и спријечимо пожаре прије него што настану.
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