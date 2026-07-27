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У Португалу заплијењено 2,6 тона кокаина вредног 500 милиона евра

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 11:28

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Ротација на полицијском аутомобилу.
Фото: cottonbro studio/Pexels

Италијанска финансијска полиција је у понедјељак извијестила о заплени више од 2,6 тона кокаина у Атлантском океану, код обале Португала.

Процијењена вриједност дроге на улици достиже 500 милиона евра, јавља Ројтерс .

Детаљи акције

Кокаин је откривен на брзом океанском чамцу, а четири особе на броду су ухапшене. То су два Шпанца, становник Гибралтара и албански држављанин који живи у Италији. Италијанска Финансијска гардија је у саопштењу објаснила да кријумчари користе таква пловила да покупе илегални терет који на море бацају велики теретни бродови из Јужне Америке.

Истраживање и вриједност дроге

Операција је спроведена у сарадњи са шпанским и португалским властима, а истрагу су координирали италијански тужиоци у Бреши. „Велепродајна вриједност кокаина процјењује се на приближно 78 милиона евра. Да је дрога стигла до коначног тржишта и била припремљена за продају, могла је остварити профит од око 500 милиона евра“, наводи се у саопштењу.

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Тагови :

Дрога

Италија

кокаин

хапшење

Атлански океан

Португал

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