У Португалу заплијењено 2,6 тона кокаина вредног 500 милиона евра

Аутор:АТВ редакција
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Италијанска финансијска полиција је у понедјељак извијестила о заплени више од 2,6 тона кокаина у Атлантском океану, код обале Португала.
Процијењена вриједност дроге на улици достиже 500 милиона евра, јавља Ројтерс .
Кокаин је откривен на брзом океанском чамцу, а четири особе на броду су ухапшене. То су два Шпанца, становник Гибралтара и албански држављанин који живи у Италији. Италијанска Финансијска гардија је у саопштењу објаснила да кријумчари користе таква пловила да покупе илегални терет који на море бацају велики теретни бродови из Јужне Америке.
Операција је спроведена у сарадњи са шпанским и португалским властима, а истрагу су координирали италијански тужиоци у Бреши. „Велепродајна вриједност кокаина процјењује се на приближно 78 милиона евра. Да је дрога стигла до коначног тржишта и била припремљена за продају, могла је остварити профит од око 500 милиона евра“, наводи се у саопштењу.
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