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Пакт "Мејд ин Јуроп" Добри су и дизелаши за спас индустрије

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 10:12

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Њемачки канцелар Фридрих Мерц, десно, дочекује француског предсједника Емануела Макрона са војним почастима у дворцу Аугустусбург уочи састанка Француско-њемачког министарског савјета у Брилу, у Њемачкој, у петак, 17. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/dpa/Oliver Berg

Француски предсједник Емануел Макрон и њемачки опозициони лидер Фридрих Мерц покренули су иницијативу за нови велики споразум између Париза и Берлина. Након састанака одржаних прошле седмице у Њемачкој, владе двије државе добиле су задатак да постигну договор који би требало да ојача европску индустрију и помогне аутомобилском сектору.

Пакт би повезао француско инсистирање на заштити европског тржишта с њемачким напорима да се ублаже посљедице кризе у аутомобилској индустрији, која је постала нарочито изражена након најаве Фолксвагена (Volkswagen) о укидању 100.000 радних мјеста, пише Политико (Politico).

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Оквир договора предвиђа да би Берлин подржао строже одредбе „Произведено у Европи“ („Made in Europe“), које Париз захтијева у оквиру кључног Акта ЕУ о индустријском убрзању. Тиме би био ограничен круг трговинских партнера који могу добити статус поузданог партнера, што је услов за приступ програмима јавних набавки и субвенција.

Заузврат би Француска, на захтјев Берлина, пристала на ублажавање планиране забране продаје нових аутомобила с моторима с унутрашњим сагоријевањем од 2035. године.

„Добили смо задатак да израдимо свеобухватан договор о овим темама“, изјавио је за Политико француски министар индустрије Себастијен Мартин. „Било би одлично да постигнемо споразум на јесен. Сигуран сам да бисмо могли придобити и друге земље, попут Италије. Сви чекају француско-њемачки споразум.“

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Преговори ће бити настављени током љета. Мартин наводи да је циљ да договор буде постигнут прије састанка министара индустрије ЕУ 24. септембра и самита лидера ЕУ 15. и 16. октобра.

Разговори се воде паралелно с преговорима између ЕУ и Кине о смањењу трговинског дефицита од милијарду евра дневно. Истовремено, унутар ЕУ трају интензивне расправе о тексту индустријског акта, за који предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лајен (Ursula von der Leyen) жели да буде усвојен до краја године.

Питање новца

Договор се покушава постићи у тренутку када се Париз и Берлин суочавају с могућношћу да лидерка крајње деснице Марин Ле Пен (Marine Le Pen) сљедеће године побиједи на предсједничким изборима у Француској. Такав исход знатно би закомпликовао сарадњу на нивоу ЕУ.

Макрон и Мерц обећали су да ће ускладити приоритете, укључујући завршетак наредног седмогодишњег буџета ЕУ, али су нагласили хитност као начин за брз опоравак европске привреде.

Ипак, кампања за француске предсједничке изборе, на којима Макрон не може да се кандидује, вјероватно ће за неколико мјесеци онемогућити постизање договора о буџету. Ле Пен, која води у анкетама, обећала је да ће у случају побједе драстично смањити доприносе Француске буџету ЕУ.

Марин Ле Пен
Марин Ле Пен

На питање о француско-њемачким разговорима, званичник Националног окупљања Марин Ле Пен изјавио је да ће странка своју визију односа с Њемачком представити на јесен, у оквиру предизборног програма. Кандидат крајње љевице Жан-Лик Меланшон (Jean-Luc Mélenchon) објавио је на друштвеној мрежи Икс (X) да би било какви споразуми између Париза и Берлина обавезивали само Макрона, а не Француску или њеног сљедећег лидера.

Аутомобили против „поузданих партнера“

Њемачка и њена аутомобилска индустрија већ дуго траже ублажавање забране мотора с унутрашњим сагоријевањем од 2035. године. Сматрају да произвођачима треба дати више флексибилности и да би алтернативна горива требало да имају значајнију улогу.

Француска је дуго бранила тај циљ као један од темеља Европског зеленог плана, али је Макрон у посљедње вријеме постао критичнији према дијеловима зелене агенде. Париз је недавно ставио до знања да је отворен за флексибилнији приступ произвођачима који јачају европске ланце снабдијевања и локалну производњу.

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Веће неслагање постоји око Акта о индустријском убрзању. Приједлог, који заступа француски комесар за привреду Стефан Сежурне (Stéphane Séjourné), дао би европским компанијама предност у јавним набавкама и додјели субвенција. Њемачка је опрезна због одредаба за које сматра да би могле нарушити односе с важним трговинским партнерима.

Како би се ускладила с трговинским обавезама Уније, Европска комисија предложила је да погодности буду проширене и на групу поузданих партнера изван ЕУ. Њихова роба сматрала би се европском уколико испуни критеријуме који тек треба да буду дефинисани.

Њемачка је раније заговарала да буду укључени савезници попут Уједињеног Краљевства и Канаде, док Француска жели да ознаку „Произведено у Европи“ ограничи искључиво на чланице ЕУ, а да се о њеном проширењу евентуално расправља од случаја до случаја.

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Тагови :

Њемачка

Француска

Ауто индустрија

Фридрих Мерц

Емануел Макрон

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