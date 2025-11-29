Logo
Large banner

Мерц: Преиспитати забрану мотора са унутрашњим сагоријевањем

Извор:

СРНА

29.11.2025

18:39

Коментари:

0
Мерц: Преиспитати забрану мотора са унутрашњим сагоријевањем
Фото: Tanjug/AP/dpa/Britta Pedersen

Њемачки канцелар Фридрих Мерц позвао је Европску комисију да преиспита политику потпуне забране мотора са унутрашњим сагоријевањем.

"Више се нећемо придржавати ове тврдоглаве и погрешне забране мотора са унутрашњим сагоријевањем у ЕУ", рекао је Мерц на регионалној страначкој конференцији своје конзервативне Хришћанско демократске странке у Магдебургу.

Он је додао да Њемачка мора да остане јака индустријска сила, пренијела је агенција ДПА.

Мерц је рекао да је електрична мобилност и даље "главни пут", али да ће постојати и друге технологије погона, као што су хибридни мотори или они са којима људи можда још нису упознати.

"Ми у политици данас не знамо каква ће технологија бити могућа сутра", рекао је њемачки канцелар.

ЕУ је 2022. године одлучила да нови аутомобили више неће смјети да емитују угљен-диоксид од 2035. године, у настојању да испуни климатске циљеве које је блок одредио.

Подијели:

Тагови:

Fridrih Merc

motor

Њемачка

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Нама не треба дозвола Брисела за било какве преговоре

11 ч

0
Москва: Европа блокира сваки покушај рјешења у Украјини

Свијет

Москва: Европа блокира сваки покушај рјешења у Украјини

12 ч

0
АФД основала омладинску организацију под називом "Генерација Њемачке"

Свијет

АФД основала омладинску организацију под називом "Генерација Њемачке"

12 ч

0
Трагедија на језеру: Преврнуо се чамац, најмање 20 људи погинуло

Свијет

Трагедија на језеру: Преврнуо се чамац, најмање 20 људи погинуло

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

55

Ђорђе Перић и Немања Калајџић побједници Свјетског трофеја у Француској

21

51

Венецуела осудила изјаву Трампа о затварању ваздушног простора

21

42

Централне вијести, 29.11.2025.

21

36

Погођени су: Више од од 600 погинулих, стравични снимци

21

29

Бивши центар Партизана позива навијаче на радикалан потез

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner