Мерц: Преиспитати забрану мотора са унутрашњим сагоријевањем

Извор:
СРНА
29.11.2025
18:39
Коментари:0
Њемачки канцелар Фридрих Мерц позвао је Европску комисију да преиспита политику потпуне забране мотора са унутрашњим сагоријевањем.
"Више се нећемо придржавати ове тврдоглаве и погрешне забране мотора са унутрашњим сагоријевањем у ЕУ", рекао је Мерц на регионалној страначкој конференцији своје конзервативне Хришћанско демократске странке у Магдебургу.
Он је додао да Њемачка мора да остане јака индустријска сила, пренијела је агенција ДПА.
Мерц је рекао да је електрична мобилност и даље "главни пут", али да ће постојати и друге технологије погона, као што су хибридни мотори или они са којима људи можда још нису упознати.
"Ми у политици данас не знамо каква ће технологија бити могућа сутра", рекао је њемачки канцелар.
ЕУ је 2022. године одлучила да нови аутомобили више неће смјети да емитују угљен-диоксид од 2035. године, у настојању да испуни климатске циљеве које је блок одредио.
Свијет
11 ч0
Свијет
12 ч0
Свијет
12 ч0
Свијет
12 ч0
Најновије
Најчитаније
21
55
21
51
21
42
21
36
21
29
Тренутно на програму