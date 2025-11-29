АФД основала омладинску организацију под називом "Генерација Њемачке"

Извор:
СРНА
Странка Алтернатива за Њемачку /АфД/ основала је нову омладинску организацију под називом "Генерација Њемачка".
Више од 800 учесника конгреса у Гисену усвојило је статут младих са правилима о улози и раду нове организације, која ће, за разлику од свог претходника, "Омладинске алтернативе", бити уско повезана са АфД-ом.
Конгрес је у Гисену био праћен масовним протестима. Прије одржавања скупа орагнизоване су блокаде путева, а чланови АфД су долазили уз полицијску заштиту.
Неколико људи са лакшим повредама збринуто је у градској универзитетској болници док су трајале демонстрације против оснивања нове групе, пренијела је агенција ДПА.
Између 10 и 15 полицајаца задобило је лакше повреде, саопштила је полиција.
