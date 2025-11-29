Logo
АФД основала омладинску организацију под називом "Генерација Њемачке"

СРНА

29.11.2025

16:46

0
Фото: Pixabay

Странка Алтернатива за Њемачку /АфД/ основала је нову омладинску организацију под називом "Генерација Њемачка".

Више од 800 учесника конгреса у Гисену усвојило је статут младих са правилима о улози и раду нове организације, која ће, за разлику од свог претходника, "Омладинске алтернативе", бити уско повезана са АфД-ом.

Конгрес је у Гисену био праћен масовним протестима. Прије одржавања скупа орагнизоване су блокаде путева, а чланови АфД су долазили уз полицијску заштиту.

Свијет

Зеленски најавио: Украјина мијења тактику!

Неколико људи са лакшим повредама збринуто је у градској универзитетској болници док су трајале демонстрације против оснивања нове групе, пренијела је агенција ДПА.

Између 10 и 15 полицајаца задобило је лакше повреде, саопштила је полиција.

АфД

Њемачка

Коментари (0)
