Орбан: ЕУ крије пораз у Украјини да би избјегла политички колапс

29.11.2025

15:33

Орбан: ЕУ крије пораз у Украјини да би избјегла политички колапс
Фото: Танјуг/АП

Европски политичари се плаше да признају да је конфликт у Украјини изгубљен, јер би то изазвало "земљотрес" у европској политици и довело до оставки оних који нису дозволили да се сукоб раније оконча, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан, преносе РИА Новости.

"Признање да је овај рат изгубљен и да га нећемо настављати изазвало би фундаментални политички земљотрес и промене у европској политици. А они још нису дошли до тачке у којој ће бити приморани да то признају. Али то ће се догодити, исто као што се догодило и са миграцијом", истакао је Орбан, говорећи у граду "Њиређхаза".

Осим тога, премијер Мађарске је изјавио у интервјуу за "Велт ам Зонтаг" да Украјина треба да настави да постоји као "тампон-држава" између Русије и НАТО-а.

"Једино могуће дугорочно рјешење јесте да се послијератни поредак заснива на темељном принципу према коме Украјина постаје тампон-држава каква је некада била. Русија задржава територију о којој буде постигнут договор на међународној мировној конференцији, а све што се налази западно од те линије – све до источне границе НАТО-а – чини територију украјинске државе, која поново постаје тампон-зона", нагласио је Орбан.

Према његовим ријечима, Русија и НАТО треба да се договоре о броју и опремљености украјинских оружаних снага којима би било дозвољено да дјелују у тампон-зони. Обе стране морају да дају гаранције да "нико неће подредити ту тампон-државу својој власти".

"То је питање преговора. Међународно право пружа инструменте за успостављање таквог система гаранција", истакао је мађарски премијер.

Виктор Орбан

Украјина

Русија

