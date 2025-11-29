Извор:
СРНА
29.11.2025
14:32
Коментари:0
Злонамјерне махинације европских спонзора ометале су доношење одлука о Украјини у претходним фазама, а њихов приступ се ни сада није промијенио, изјавио је замјеник руског министра спољних послова Сергеј Рјабков.
- Апсолутно сам сигуран да је одбијање наставка нормалног дипломатског рада буквално диктирано од стране европских спонзора (Кијева) - оценио је дипломата.
Рјабков је подсјетио на ситуацију из 2022. године, када је Москва била близу постизања споразума у директним преговорима са Украјином.
- Још једном, злонамјерне махинације западних престоница, међу којима се посебно истакао Лондон, спријечиле су постизање рјешења у тој фази. Сада се историја понавља - примјетио је високи дипломата за руске медије.
Ситуација на терену је другачија, али политички приступи ове исте европске групе луткара који повлаче конце се нису промијенили, додао је.
Остали спортови
Скандал у Њемачкој: Ухапшен некадашњи возач Формуле 1
Русија и Сједињене Америчке Државе настављају дијалог, при чему америчка страна адекватније сагледава ситуацију око украјинског сукоба него европска.
Претходно, званична представница Министарства спољних послова Марија Захарова истакла је да европски медији и политичари желе да осујете рјешавање сукоба у Украјини.
У априлу 2022. током преговора Русије и Украјине, тадашњи британски премијер Борис Џонсон је буквално забранио Владимиру Зеленском да потпише документ који је већ био парафиран, и који се ослањао на принципе рјешења предложене од стране самих Украјинаца.
Свијет
14 ч0
Свијет
15 ч0
Свијет
16 ч0
Свијет
16 ч0
Најновије
Најчитаније
21
55
21
51
21
42
21
36
21
29
Тренутно на програму