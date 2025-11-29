Човјек "X" у Лондону убио новинарку ББЦ-ја: Полиција креће на Легију?

Извор:
Јутарњи.хр
29.11.2025
13:11
Убиство Џил Дандо догодило се у јеку НАТО бомбардовања Србије, само двадесетак дана након њеног телевизијског прилога о дешавању на Космету, што је, према тврдњама британских медија, изазвао реакцију власти Слободана Милошевића.
Британска полиција поново је отворила једну од најзагонетнијих мистерија у историји Би-би-си-ја након што је Дејли мирор објавио нова открића која наводно повезују бившег команданта Јединице за специјалне операције (ЈСО) Милорада Улемека Легију, с убиством новинарке Џил Дандо 1999. године.
Лондонска полиција потврдила је да поново анализира материјале из истраге, укључујући дуго занемарени CCTV снимак мушкарца виђеног на рути могућег бијега нападача. Посебну пажњу истражитеља привукла је поређење тог снимка с фотографијом Улемека на којој он носи необичну тамноплаву кравату с пругама, идентичну оној коју има мистериозни "Man X" са снимака.
Форензички аналитичар Ејми Палито утврдио је да постоји значајна сличност у дизајну кравате, док два свједока тврде да су готово сигурни да су управо Улемека видјели како бјежи с мјеста злочина у лондонском Фулему.
Једна свједокиња навела је да је мушкарац са CCTV-a исти онај којег је видјела како трчи као да му живот о томе зависи, док други свједок каже да је 80 одсто сигуран да му је пред комби истрчао управо Легија.
Улемек, бивши припадник француске легије и командант Јединице за специјалне операције, већ служи казну од 40 година затвора у Србији због убиства Ивана Стамболића и организовања атентата на српског премијера Зорана Ђинђића. Његова грађа и физичке карактеристике према описима из 1999. године наводно одговарају опису нападача на Дандо.
Додатне сумње подгријала је и ранија анализа експерта за препознавање лица, која је показала да се Улемек и "Man X" подударају у кључним фацијалним детаљима, попут линије косе и облика браде. Осим тога, уочено је и препознатљиво удубљење на носној кости које се појављује и на полицијском е-фит портрету осумњиченог мушкарца.
