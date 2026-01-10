Logo
Рајилић: Сазрело вријеме за раздруживање

СРНА

10.01.2026

10:21

0
Рајилић: Сазрело вријеме за раздруживање
Фото: АТВ

Предсједник Удружења жена жртава рата Републике Српске Божица Живковић Рајилић сматра да је одавно сазрело вријеме да се политичари из Републике Српске озбиљно фокусирају на раздруживање и укидање сваке форме постојања БиХ.

Рајилићева је оцијенила као небулозну изјаву министра одбране у Савјету министара Зукана Хелеза "да је вријеме да се започне озбиљна расправа о укидању ентитета у БиХ".

"Треба пустити да се свако развија према свом плану и без било каквих кочница са такозваног врха и нивоа БиХ, јер тај ниво треба прогласити непотребним", рекла је Рајилићева Срни.

zukan helez

БиХ

Хелез: Дошло је вријеме да се започне расправа о укидању ентитета у БиХ

Она је навела да је потребно окренути се земљама у региону и свијету и све учинити да ниво БиХ нестане и на папиру и у пракси, јер свакако не функционише, троши стотине милиона КМ народног новца, а нема никакав резултат.

"У том случају не бисмо морали слушати било какве небулозе и нечију мржњу, опсесију и сталне пријетње по мир, опстанак и напредак", закључила је Рајилићева.

Зукан Хелез

Božica Živković Rajilić

BiH

Република Српска

Коментари (0)
