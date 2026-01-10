Logo
Бећировић додијелио непостојеће признање Дини Мерлину

10.01.2026

09:22

Коментари:

0
Бећировић додијелио непостојеће признање Дини Мерлину
Фото: Predsjedništvo BiH

Члан Предсједништва БиХ Денис Бећировић је 26. децембра прошле године уприличио пријем за пјевача Едина Дервишхалидовића, познатијег као Дино Мерлин, и додијелио му „признање за изузетан умјетнички допринос и афирмацију Босне и Херцеговине“, саопштено је тада из Предсједништва.

Пријем за Мерлина одржан је у просторијама Предсједништва БиХ у Сарајеву.

Све је могла бити једна лијепа државничко-предизборна прича – али посриједи је кршење прописа, злоупотреба институције и увлачење пјевача у ситне политичке смицалице.

Staša Košarac

Република Српска

Кошарац: Лагумџија покушава да ушићари покоји политички поен

Формулација о „дод‌јели признања“ значи да је ријеч о некој врсти државног одликовања, јер државе, као и други нивои власти, могу дод‌јељивати признања.

Али, БиХ не може дод‌јељивати признања нити постоји признање „додијељено“ Мерлину.

Шта каже закон?

Закон о одликовањима Босне и Херцеговине јасно дефинише врсте државних одликовања, услове и поступак њихове дод‌јеле. Али пратећи правилници о изгледу и начину дод‌јеле никада нису усвојени.

„Признање за изузетан умјетнички допринос и афирмацију БиХ“ не постоји ни у једном важећем законском акту.

Предсједништво БиХ, као колективни орган, никада никоме није додијелило орден. А појединачно члан Предсједништва, самостално, нема овлаштење да уводи нова признања нити да их дод‌јељује.

Концерт

Сцена

Ко је најбогатији на естради? Пјевач из БиХ убједљиво први

Како је за !Odgovor незванично извор упућен у протоколарни рад Предсједништва, те уставне надлежности подзаконске акте колективног шефа државе, Бећировић напросто није смио, према законима и прописима, учинити нешто овако.

„Бећировић је изашао из уставних надлежности члана Предсједништва БиХ. Предсједништво је колективни орган који одлуке доноси заједнички, овим је направио преседан“, rekao је саговорник !Odgovor.

Пријем – да, признање – не

Организација свечаног пријема за Дину Мерлина сама по себи није спорна. Проблем настаје у тренутку када се такав пријем искористи и формално представи као дод‌јела признања које не постоји у правном систему БиХ.

zukan helez

БиХ

Хелез: Дошло је вријеме да се започне расправа о укидању ентитета у БиХ

Досадашња пракса чланова Предсједништва БиХ била је јасна. Бећировић је раније примјерице, организовао свечане пријеме за парапливаче Исмаила Барлова и Исмаила Зулфића након њихових успјеха на Свјетском првенству у Сингапуру, за кошаркашку репрезентацију БиХ пред одлазак на Евробаскет 2025, као и за Мерјем Џафић, првакињу у шаху, којој је тада осигурана конкретна финансијска подршка за наступ на Свјетском првенству у Египту.

Слично су поступали и остали чланови Предсједништва. Жељко Комшић је угостио Едну Шуњић, двоструку златну олимпијку са Специјалних зимских олимпијских игара, док је Жељка Цвијановић организовала пријем за предсједника Фудбалског савеза БиХ Вицу Зељковића и предсједника УЕФА-е Александра Чеферина.

У свим тим случајевима ријеч је искључиво о пријемима, никоме од њих нису уручена „признања“.

