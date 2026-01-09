Logo
Запослени у Жељезницама ФБиХ: Веће плате или генерални штрајк

Извор:

СРНА

09.01.2026

14:41

Коментари:

0
Воз пруга жељезница
Фото: Irina Iriser/Pexels

Запослени у "Жељезницама Федерације БиХ" упутили су захтјев надлежнима за повећање ставке у федералном буџету за ову годину намијењене за одржавање жељезничке инфраструктуре и закључивање новог колективног уговора или ће ступити у генерални штрајк.

Синдикати запослених у "Жељезницама Федерације БиХ" траже да у оквиру буџета за 2026. годину ставка за одржавање жељезничке инфраструктуре са 24 милиона буде увећана на 62 милиона КМ, као и закључивање новог колективног уговора, јер је претходни истекао са крајем прошле године.

ILU-NOVČANIK-230925

Свијет

Криза за кризом: Банкрот њемачких градова

Из Синдиката истичу да је са предвиђеним износом из буџета, који није мијењан задњих 20 година, немогуће одржавати жељезничку инФраструктуру и у 2026. години, упозоравајући да се тиме угрожава безбједност жељезничког саобраћаја, као и безбједност путника, робе и радника на пругама на простору ФБиХ.

У захтјеву за закључивање новог колективног уговора наводи се да материјални положај радника у "Жељезницама ФБиХ" никад није био гори, те да скоро 80 одсто запослених у овом предузећу прима плату која је мало изнад федералне минималне плате од 1.027 КМ.

Истакли су да ће, уколико њихови захтјеви не буду испуњени у наредних 10 дана, заказати протесте радника и ступити у генерални штрајк.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Хроника

Држављанин Бугарске ухапшен у Србији због шверца кокаина и хероина

Захтјеви су упућени Парламенту и Влади ФБиХ, ресорном министарству, те Надзорном одбору и Управи федералних "Жељезница".

