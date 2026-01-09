Запослени у Жељезницама ФБиХ: Веће плате или генерални штрајк

Извор:
Запослени у "Жељезницама Федерације БиХ" упутили су захтјев надлежнима за повећање ставке у федералном буџету за ову годину намијењене за одржавање жељезничке инфраструктуре и закључивање новог колективног уговора или ће ступити у генерални штрајк.
Синдикати запослених у "Жељезницама Федерације БиХ" траже да у оквиру буџета за 2026. годину ставка за одржавање жељезничке инфраструктуре са 24 милиона буде увећана на 62 милиона КМ, као и закључивање новог колективног уговора, јер је претходни истекао са крајем прошле године.
Из Синдиката истичу да је са предвиђеним износом из буџета, који није мијењан задњих 20 година, немогуће одржавати жељезничку инФраструктуру и у 2026. години, упозоравајући да се тиме угрожава безбједност жељезничког саобраћаја, као и безбједност путника, робе и радника на пругама на простору ФБиХ.
У захтјеву за закључивање новог колективног уговора наводи се да материјални положај радника у "Жељезницама ФБиХ" никад није био гори, те да скоро 80 одсто запослених у овом предузећу прима плату која је мало изнад федералне минималне плате од 1.027 КМ.
Истакли су да ће, уколико њихови захтјеви не буду испуњени у наредних 10 дана, заказати протесте радника и ступити у генерални штрајк.
Захтјеви су упућени Парламенту и Влади ФБиХ, ресорном министарству, те Надзорном одбору и Управи федералних "Жељезница".
