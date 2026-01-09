Борци најављују протесте испред Владе ФБиХ у Сарајеву

Извор:
Чланови Удружења "Камп бораца Федерације БиХ" најављују за фебруар велике протесте пред зградом федералне Владе у Сарајеву јер су незадовољни рјешавањем питања борачког додатка у том ентитету, а увјерени су да ће им се придружити и друге категорије становништва.
Хамза Кркалић из овог удружења каже да је незадовољство некадашњих бораца огромно, због чега ће у фебруару услиједити до сада највећи протести пред Владом ФБиХ.
- У фебруару је годишњица наших протеста из 2018. године. И тада смо успјели, добили смо Закон о правима демобилисаних бораца и чланова њихових породица. Ако хоће репризу 2018. године, имаће је! - поручио је Кркалић.
Удружење "Камп бораца ФБиХ" упутило је у Представничком дому федералног Парламента свој приједлог борачког додатка који би износио по пет КМ по години проведеној у рату за оне који до сада нису остварили никаква редовна борачка мјесечна примања, преносе федерални медији.
- Наш приједлог кошта 50 милиона КМ и овакав је зато што су све помоћи које су до сада биле из Владе ФБиХ обухватале само кориснике већ стечених борачких права, што није праведно - каже Кркалић.
Он је подсјетио да је радна група коју је формирао ресорни министар у федералној Влади Неџад Локмић донијела одлуку да борачки додатак износи 1,5 КМ по мјесецу проведеном у рату, за шта би била потребна 234 милиона КМ, али да то није уврштено у приједлог буџета.
