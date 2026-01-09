Logo
Весела атмосфера у студију АТВ Специјала на отвореном

АТВ

09.01.2026

13:48

Република Српска данас обиљежава свој рођендан, славећи живот, слободу и трајање.

Тим поводом је посебно весело широм Српске.

Посебно весела атмосфера је и у Бањалуци, у студију АТВ Специјала на отвореном.

Прије гостовања предсједника СНСД-а и премијера Републике Српске Саве Минића у нашем програму, свирачи су запјевали пјесму "Српкиња је мене мајка родила".

Како је то изгледало, погледајте у видеу:

9. јануар - Дан Републике Српске

Коментари (0)
