Весела атмосфера у студију АТВ Специјала на отвореном

Република Српска данас обиљежава свој рођендан, славећи живот, слободу и трајање.
Тим поводом је посебно весело широм Српске.
Посебно весела атмосфера је и у Бањалуци, у студију АТВ Специјала на отвореном.
Прије гостовања предсједника СНСД-а и премијера Републике Српске Саве Минића у нашем програму, свирачи су запјевали пјесму "Српкиња је мене мајка родила".
Како је то изгледало, погледајте у видеу:
