Минус, снијег, вјетар: Ево какво нас вријеме очекује наредних дана

09.01.2026
10:56
Ниске температуре и сњежне падавине очекују се и наредних дана у Републици Српској, а према најавама метеоролога Републичког хидрометеоролошког завода, дуваће и умјерен до јак вјетар.
Током јутра и пријеподнева на југу и западу падавине, а постепено ће јачати и јужни вјетар.
"Облачност са падавинама ће се током дана ширити даље ка сјеверу и истоку. Доћи ће и до пораста температуре. Мијешаће се киша која се леди при тлу, сусњежица и снијег. Вјетар ће наставити да јача у већини предјела осим на крајњем сјеверу. На југу и западу се очекују нешто јаче падавине, док ће најмање падавина бити на истоку", наводе из РХМЗ-а.
Вјетар слаб, затим умјерен до јак јужних смјерова.
"На крајњем сјеверу вјетар остаје слаб и промјенљив. Максимална температура ваздуха од минус два на крајњем сјеверу и у вишим предјелима до шест, понегдје на југу и западу и пар степени топлије", истичу они.
Облачно и хладно уз снијег и мањи пораст сњежног покривача очекује се у суботу.
"Снијег ће се премјештати од сјеверозапада ка истоку, до краја дана падавине пресетају. На југу киша. Минимална температура ваздуха од минус четири до нула, на југу до пет, у вишим предјелима од минус седам. Максимална температура ваздуха од минус три до два, на југу до осам", наводе метеоролози.
У недјељу се наставља хладно и облачно вријеме уз слаб снијег.
"Дуваће умјерен до јак сјеверни вјетар који ће појачавати осјећај хладноће. На југу сунчано уз јаку до олујну буру. Увече и наредне ноћи врло хладно. Минимална температура ваздуха од минус седам до минус два, на југу до три степена, у вишим предјелима од минус 12. Максимална температура ваздуха од минус четири до нула, на југу до седам, у вишим предјелима од минус осам", стоји у прогнози.
Врло хладно вријеме уз јачи мраз очекује се у понедјељак.
"Биће промјенљиво облачно уз сунчане периоде, на истоку ће само понегдје провејати слаб снијег. На југу сунчано и вјетровито. Минимална температура ваздуха од минус 14 до минус осам, на југу до минус два, у вишим предјелима од минус 18", наводе они.
Максимална температура ваздуха, према подацима РХМЗ, биће од минус пет до нула, на југу до пет, у вишим предјелима од минус 10.
Јутро поново врло хладно уз јак мраз. "Око ријека и по котлинама магла која ће се локално дуже задржати. Током дана промјенљиво облачно уз сунчане периоде, топлије и углавном суво. Минимална температура ваздуха од минус 13 до минус седам, на југу до минус један, у вишим предјелима од минус 18. Максимална температура ваздуха од минус два до четири, на југу до седам степени", наводе из РХМЗ-а.
