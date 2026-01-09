Logo
Large banner

Минус, снијег, вјетар: Ево какво нас вријеме очекује наредних дана

09.01.2026

10:56

Коментари:

0
Чишћење снијега и леда са степеница
Фото: Sergei Starostin/Pexels

Ниске температуре и сњежне падавине очекују се и наредних дана у Републици Српској, а према најавама метеоролога Републичког хидрометеоролошког завода, дуваће и умјерен до јак вјетар.

Петак 9. јануар

Током јутра и пријеподнева на југу и западу падавине, а постепено ће јачати и јужни вјетар.

spomenko gostic

Република Српска

Поводом Дана Републике помен Споменку Гостићу

"Облачност са падавинама ће се током дана ширити даље ка сјеверу и истоку. Доћи ће и до пораста температуре. Мијешаће се киша која се леди при тлу, сусњежица и снијег. Вјетар ће наставити да јача у већини предјела осим на крајњем сјеверу. На југу и западу се очекују нешто јаче падавине, док ће најмање падавина бити на истоку", наводе из РХМЗ-а.

Вјетар слаб, затим умјерен до јак јужних смјерова.

"На крајњем сјеверу вјетар остаје слаб и промјенљив. Максимална температура ваздуха од минус два на крајњем сјеверу и у вишим предјелима до шест, понегдје на југу и западу и пар степени топлије", истичу они.

Церемонија откривања Централног спомен-обиљежја

Република Српска

Делегације Српске и Србије положиле вијенце на Централно спомен-обиљежје

Субота 10. јануар

Облачно и хладно уз снијег и мањи пораст сњежног покривача очекује се у суботу.

"Снијег ће се премјештати од сјеверозапада ка истоку, до краја дана падавине пресетају. На југу киша. Минимална температура ваздуха од минус четири до нула, на југу до пет, у вишим предјелима од минус седам. Максимална температура ваздуха од минус три до два, на југу до осам", наводе метеоролози.

Недјеља 11. јануар

У недјељу се наставља хладно и облачно вријеме уз слаб снијег.

илу-снијег-лед-05012026

Србија

Ако паднете на леду, испоштујете ову процедуру да остварите накнаду

"Дуваће умјерен до јак сјеверни вјетар који ће појачавати осјећај хладноће. На југу сунчано уз јаку до олујну буру. Увече и наредне ноћи врло хладно. Минимална температура ваздуха од минус седам до минус два, на југу до три степена, у вишим предјелима од минус 12. Максимална температура ваздуха од минус четири до нула, на југу до седам, у вишим предјелима од минус осам", стоји у прогнози.

Понедјељак 12. јануар

Врло хладно вријеме уз јачи мраз очекује се у понедјељак.

"Биће промјенљиво облачно уз сунчане периоде, на истоку ће само понегдје провејати слаб снијег. На југу сунчано и вјетровито. Минимална температура ваздуха од минус 14 до минус осам, на југу до минус два, у вишим предјелима од минус 18", наводе они.

Максимална температура ваздуха, према подацима РХМЗ, биће од минус пет до нула, на југу до пет, у вишим предјелима од минус 10.

Иран-протести

Свијет

Букте протести у Ирану, пријављен прекид интернета и телефонских веза

Уторак 13. јануар

Јутро поново врло хладно уз јак мраз. "Око ријека и по котлинама магла која ће се локално дуже задржати. Током дана промјенљиво облачно уз сунчане периоде, топлије и углавном суво. Минимална температура ваздуха од минус 13 до минус седам, на југу до минус један, у вишим предјелима од минус 18. Максимална температура ваздуха од минус два до четири, на југу до седам степени", наводе из РХМЗ-а.

Подијели:

Тагови:

Временска прогноза

РХМЗ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Званичници Републике Српске присуствују Светој архијерејској литургији

Република Српска

Званичници Републике Српске присуствују Светој архијерејској литургији

1 ч

0
Водостај Дрине се стабилизује, нема опасности од поплава

Друштво

Водостај Дрине се стабилизује, нема опасности од поплава

1 ч

0
Вучић: Република Српска поносна и несаломива

Србија

Вучић: Република Српска поносна и несаломива

1 ч

3
Зашто прање аутомобила на великом минусу може да нанесе више штете него користи

Ауто-мото

Зашто прање аутомобила на великом минусу може да нанесе више штете него користи

2 ч

0

Више из рубрике

Водостај Дрине се стабилизује, нема опасности од поплава

Друштво

Водостај Дрине се стабилизује, нема опасности од поплава

1 ч

0
Бањалука, загађење ваздуха

Друштво

Јутрос најзагађенији Бањалука и Сарајево

2 ч

0
Данас се износи божићна слама из куће: Ево гдје је према обичају треба однијети

Друштво

Данас се износи божићна слама из куће: Ево гдје је према обичају треба однијети

3 ч

0
Данас падавине уз пораст температуре

Друштво

Данас падавине уз пораст температуре

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

08

НИС уговорио увоз нафте преко ЈАНАФ-а, испорука првих количина током наредне недјеље

12

04

Додик: С љубављу и вјером прослављамо Светог Стефана

12

03

Почео свечани дефиле поводом Дана Републике у Бањалуци: Пристигли званичници Српске

12

00

Свечани дефиле поводом Дана Републике Српске

11

56

Мандић: 9. јануар - доказ посвећености Срба слободи, правди и миру

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner