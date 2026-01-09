Logo
Јутрос најзагађенији Бањалука и Сарајево

09.01.2026

09:54

Бањалука, загађење ваздуха
Фото: АТВ

У 13 градова у Рапублици Српској и Федерацији БиХ ваздух је јутрос нездрав, а најзагађенији су Сарајево и Бањалука, па се грађанима препоручује да избјегавају боравак напољу, јер би могли имати негативне посљедице по респираторне органе, објављено је на интернет страници "Зрак.екоакција".

Мјерење у 9.00 часова показало је да је индекс квалитета ваздуха у Сарајеву 192, Бањалуци 190, Илијашу 186, Високом 180, Приједору 176, Броду и Тузли 171, Какњу 167, Вогошћи и Зеници 155, Живиницама 153, Травнику 152 и Хаџићима 151.

Плућни и срчани болесници, те труднице, д‌јеца и старији требају смањити било какве активности током боравка напољу, а и остало становништво требало би избјегавати продужена или већа напрезања током боравка напољу.

Ваздух је умјерено загађен у Маглају, Тешњу, Ливну, Мостару и Гацку.

Вриједност индекса квалитета ваздуха од нула до 50 је добар, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав и више од 300 је опасан по здравље.

