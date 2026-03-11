Нове бесплатне здравствене услуге за грађане Српске

Аутор:АТВ
11.03.2026
17:28
Коментари:0
Грађани Републике Српске од данас ће имати још шест услуга које ће финансирати Фонд здравственог осигурања, саопштено је из ове институције.
Ријеч је 6 нових услуга у области трансфузиологије.
Свијет
Откривено у каквом је стању нови врховни вођа Ирана
Из Фонда је појашњено се ове нове услуге односе се на ХЛА типизацију ткива (тестирање хуманог леукоцитног антигена), а осигураницима ће сада бити доступне у новоотвореној лабораторији за ХЛА типизацију у Заводу за трансфузијску медицину Српске.
"Наиме, од данас је у примјени измјењени Цјеновник здравствених услуга ФЗО, а којим су обухваћене и ове нове услуге. Ријеч је о лабораторијским методама – молекуларним типизацијама локуса ХЛА, које су, између осталог, веома значајне за успјешну дијагностику појединих аутоимуних болести, онколошких обољења и других. До сада су осигураници због ових анализа морали одлазити изван Републике Српске. За ХЛА типизацију се често каже да представља 'личну карту' ћелија", саопштили су из ФЗО.
Градови и општине
Прасе се одлучило за шетњу и успорило саобраћај
Додали су да ће ове услуге бити нарочито значајне за обољеле од мултипле склерозе, јувенилног идиопатског артритиса, реуматоидног артритиса, улцерозног колитиса, псоријазе, хроничног хепатитиса Б и Ц, целијакије, дијабетеса тип 1, као и Хочкинове болести, леукемија и других.
Свијет
Проглашен најбољи град на свијету за 2026: Зашто је баш он на врху
"Напомињемо да за осигуранике који су ослобођени плаћања партиципације, Фонд у потпуности финансира ове услуге, док осигураници који нису ослобођени ове обавезе, плаћају само партиципацију. Такође, ХЛА типизацијом ткива биће омогућено и формирање регистра донора матичних ћелија. Увођење нових услуга омогућено је након што је крајем прошле године отворена савремено опремљена лабораторија за ХЛА типизацију ткива, што је значајан искорак у здравственом систему Српске и карика која је недостајала у дијагностичким методама", поручују из ФЗО.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму