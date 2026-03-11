Logo
Large banner

Нове бесплатне здравствене услуге за грађане Српске

Аутор:

АТВ

11.03.2026

17:28

Коментари:

0
Нове бесплатне здравствене услуге за грађане Српске

Грађани Републике Српске од данас ће имати још шест услуга које ће финансирати Фонд здравственог осигурања, саопштено је из ове институције.

Ријеч је 6 нових услуга у области трансфузиологије.

Мојтаба Хаменеи

Свијет

Откривено у каквом је стању нови врховни вођа Ирана

Из Фонда је појашњено се ове нове услуге односе се на ХЛА типизацију ткива (тестирање хуманог леукоцитног антигена), а осигураницима ће сада бити доступне у новоотвореној лабораторији за ХЛА типизацију у Заводу за трансфузијску медицину Српске.

"Наиме, од данас је у примјени измјењени Цјеновник здравствених услуга ФЗО, а којим су обухваћене и ове нове услуге. Ријеч је о лабораторијским методама – молекуларним типизацијама локуса ХЛА, које су, између осталог, веома значајне за успјешну дијагностику појединих аутоимуних болести, онколошких обољења и других. До сада су осигураници због ових анализа морали одлазити изван Републике Српске. За ХЛА типизацију се често каже да представља 'личну карту' ћелија", саопштили су из ФЗО.

Прасе прошетало Читлуком

Градови и општине

Прасе се одлучило за шетњу и успорило саобраћај

Додали су да ће ове услуге бити нарочито значајне за обољеле од мултипле склерозе, јувенилног идиопатског артритиса, реуматоидног артритиса, улцерозног колитиса, псоријазе, хроничног хепатитиса Б и Ц, целијакије, дијабетеса тип 1, као и Хочкинове болести, леукемија и других.

Мелбурн-Аустралија

Свијет

Проглашен најбољи град на свијету за 2026: Зашто је баш он на врху

"Напомињемо да за осигуранике који су ослобођени плаћања партиципације, Фонд у потпуности финансира ове услуге, док осигураници који нису ослобођени ове обавезе, плаћају само партиципацију. Такође, ХЛА типизацијом ткива биће омогућено и формирање регистра донора матичних ћелија. Увођење нових услуга омогућено је након што је крајем прошле године отворена савремено опремљена лабораторија за ХЛА типизацију ткива, што је значајан искорак у здравственом систему Српске и карика која је недостајала у дијагностичким методама", поручују из ФЗО.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Фонд здравственог осигурања

zdravstvo

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Познати метеоролог објавио прогнозу која никога неће обрадовати

Друштво

Познати метеоролог објавио прогнозу која никога неће обрадовати

1 ч

0
беба

Друштво

У Српској рођене 23 бебе

8 ч

0
Пумпе већ на мети инспекције: Двије се озбиљно истражују

Друштво

Пумпе већ на мети инспекције: Двије се озбиљно истражују

19 ч

0
Само један од седам добитника великог новца на Лоту је из Српске

Друштво

Само један од седам добитника великог новца на Лоту је из Српске

19 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

42

Бањалука: Путин и Трамп заједно на Туњицама

17

31

Нафтни моћници урадили нешто што никада није виђено

17

28

Нове бесплатне здравствене услуге за грађане Српске

17

19

Откривено у каквом је стању нови врховни вођа Ирана

17

12

Прасе се одлучило за шетњу и успорило саобраћај

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner