Logo
Large banner

Прве фотографије са мјеста несреће у којој је погинуо брат Дарка Лазића

Аутор:

АТВ

11.03.2026

18:32

Коментари:

0
Погинуо Драган Лазић, брат Дарка Лазића
Фото: Телеграф.рс

Драган Лазић, рођени брат Дарка Лазића, страдао је данас, 11. марта, у саобраћајној несрећи.

Он је погинуо на путу за Шабац, у несрећи на мотору.

Ово су прве, узнемирујуће фотографије са мјеста несреће, на којима видимо да је мотор завршио поред пута, док је аутомобил, који је такође учествовао у несрећи, завршио у грмљу и потпуно је улубљен и уништен.

Поводом ових трагичних вијести, Телеграф је контактирао Дарка Лазића, који је, кроз плач и видно потресен, само рекао:

"Не могу... Не могу да причам..".

Дарко Лазић-30092025

Србија

Дарко Лазић пао у несвијест након што је сазнао да му је погинуо рођени брат

Подсјетимо, Драган Лазић је био такође пјевач, али никада није имао жељу да постане дио естраде.

Многи кажу да је Драган и гласом и ликом доста подсјећао на старијег брата Дарка.

Драган Лазић

Србија

Туга: Од Дарка Лазића крили да му је погинуо брат

Дарко га је својевремено позвао и да му буде гост на концерту у Сава Центру.

Дарко и Драган Лазић

Сцена

Посљедња објава страдалог брата Дарка Лазића: Пјевач у првом плану

Најновија вијест

Србија

Погинуо рођени брат Дарка Лазића

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Драган Лазић

Погинуо брат Дарка Лазића

Брат Дарка Лазића

Дарко Лазић

Саобраћајна несрећа

Србија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Дарко и Драган Лазић: Погинуо брат Дарка Лазића

Србија

Дарко Лазић је посљедњу објаву имао са својим погинулим братом

2 ч

0
Дарко Лазић пјевач

Србија

Дарко Лазић пао у несвијест након што је сазнао да му је погинуо рођени брат

2 ч

0
Драган Лазић - погинуо брат Дарка Лазића

Србија

Туга: Од Дарка Лазића крили да му је погинуо брат

2 ч

0
Дарко и Драган Лазић

Србија

Погинуо рођени брат Дарка Лазића

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

44

Отварање првог Центра за континуирану едукацију медицинских техничара у Српској

20

35

Шта ће бити са пјешацима након изградње кружног тока код "Ауди центра"

20

15

Затворски чувари добијају повољније услове за пензију?

20

10

Мајка Дарка Лазића након трагедије изустила само 4 ријечи

20

05

Вукановић, Тривић и Станивуковић - трио који није фантастико

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner