Прве фотографије са мјеста несреће у којој је погинуо брат Дарка Лазића

Драган Лазић, рођени брат Дарка Лазића, страдао је данас, 11. марта, у саобраћајној несрећи.
Он је погинуо на путу за Шабац, у несрећи на мотору.
Ово су прве, узнемирујуће фотографије са мјеста несреће, на којима видимо да је мотор завршио поред пута, док је аутомобил, који је такође учествовао у несрећи, завршио у грмљу и потпуно је улубљен и уништен.
Поводом ових трагичних вијести, Телеграф је контактирао Дарка Лазића, који је, кроз плач и видно потресен, само рекао:
"Не могу... Не могу да причам..".
Подсјетимо, Драган Лазић је био такође пјевач, али никада није имао жељу да постане дио естраде.
Многи кажу да је Драган и гласом и ликом доста подсјећао на старијег брата Дарка.
Дарко га је својевремено позвао и да му буде гост на концерту у Сава Центру.
