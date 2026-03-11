Logo
Погинуо рођени брат Дарка Лазића

Дарко и Драган Лазић
Рођени брат певача Дарка Лазића, Драган Лазић, погинуо је.

Како сазнаје Телеграф, он је доживио саобраћајну несрећу на мотору.

Многи кажу да Драган и те како подсjећа на Дарка, како ликом, тако и гласом.

Како сазнаје "Блиц", саобраћајна несрећа догодила се у месту Владимировци.

Дарко Лазић је веома везан за свог брата, па га је једном приликом позвао да му буде гост на концерту који је одржао у београдском "Сава центру".

