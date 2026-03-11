Погинуо рођени брат Дарка Лазића

Извор:
Телеграф
11.03.2026
17:54
Коментари:0
Рођени брат певача Дарка Лазића, Драган Лазић, погинуо је.
Како сазнаје Телеграф, он је доживио саобраћајну несрећу на мотору.
Многи кажу да Драган и те како подсjећа на Дарка, како ликом, тако и гласом.
Како сазнаје "Блиц", саобраћајна несрећа догодила се у месту Владимировци.
Дарко Лазић је веома везан за свог брата, па га је једном приликом позвао да му буде гост на концерту који је одржао у београдском "Сава центру".
Свијет
Нестало 7 дјеце: Хитна потрага у Мађарској, Србији и Румунији
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
5 ч0
Србија
11 ч0
Србија
22 ч7
Србија
1 д0
Најновије
Најчитаније
20
44
20
35
20
15
20
10
20
05
Тренутно на програму