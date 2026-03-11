Logo
Филмска потјера: Тинејџер бјежао полицији, закуцао се у банкину, па одјурио пјешке

Телеграф

11.03.2026

09:20

Филмска потјера: Тинејџер бјежао полицији, закуцао се у банкину, па одјурио пјешке
Фото: АТВ

Припадници Одјељења криминалистичке полиције Звездара извели су синоћ, око 19 часова, акцију хапшења због дроге.

Према незваничним информацијама, ухапшен је П. С. (19) због сумње да је посједовао наркотике.

Драма је почела када су полицијски службеници покушали да зауставе сумњиво возило црногорских регистарских ознака. Возач се оглушио о наређење и великом брзином наставио кретање ка Обреновачком путу.

Током покушаја бекства, тинејџер је изгубио контролу над аутомобилом и ударио у заштитну банкину. Иако је возило било оштећено, осумњичени је изашао из аутомобила и покушао пјешице да побјегне полицији.

Ипак, брзом реакцијом инспектора са Звездаре, он је убрзо сустигнут и лишен слободе.

Пронађена дрога

Детаљним прегледом напуштеног возила, полиција је пронашла дрогу, који су одмах послати на вјештачење како би се утврдила тачна врста и количина супстанце.

Осумњиченом П. С. је, по налогу тужилаштва, одређено полицијско задржавање до 48 сати, у ком року ће уз кривичну пријаву бити приведен на саслушање.

Истрага је у току, а полиција провјерава да ли је ухапшени младић повезан са ширим дистрибутивним ланцем наркотика или је ријеч о изолованом инциденту.

