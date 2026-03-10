Logo
Невиђено у модерном ратовању: Један војник држао положај 68 дана

Аутор:

АТВ

10.03.2026

23:38

Коментари:

0
Невиђено у модерном ратовању: Један војник држао положај 68 дана
Фото: Танјуг/АП

Владимир Путин, предсједник Русије, одликоваће Сергеја Јарашева (21), руског војника који је сам 68 дана држао положаје у области насеља Гришино на красноармејском правцу.

Саопштио је то Дмитриј Песков, портпарол Кремља, након што се Путин раније данас, 10. марта, састао са лидером Доњецке Народне Републике Денисом Пушилином.

Пушилин је Путина информисао о овом подвигу руског војника и замолио га да буде награђен.

Пушилин је рекао да саборци Јарашева нису могли никако да дођу до њега, већ су му уз помоћ дронова достављали муницију и храну.

Путин наложио додјелу звијезде

Руски предсједник је након овог разговора затражио детаљан извјештај од Министарства одбране Русије и потом наложио да се припреми указ о додјели звијезде "Хероја Русије" храбром војнику.

Млади Сергеј Јарашев тренутно се налази у болници, гдје се опоравља након тешке операције ампутације оба стопала, преноси РТ Балкан.

