Оперисали јој погрешан дио тијела, па суд пресудио против ње

10.03.2026

22:57

Пацијенткињи је била заказана операција средњег прста на десној руци, али је љекар грешком оперисао њен домали прст. Иако је због тога поднијела тужбу и тражила одштету, суд је одлучио да љекар не сноси одговорност.

Жена је од здравствене установе тражила 5.000 евра одштете за бол и патњу, тврдећи да је операција изведена без њеног пристанка и на погрешном прсту.

Бол и ожиљак након операције

Пацијенткиња је патила од сужења флексорних тетива на средњем и домалом прсту десне руке. Иако је жељела операцију само средњег прста, љекар је захват извео на домалом.

Након интервенције имала је болове који су трајали 11 дана, а на прсту јој је остао ожиљак дужине 1,5 центиметара.

Међутим, окружни суд у Браунауу и регионални суд у Риду им Инкрајсу одбацили су њен захтјев за одштету, уз образложење да је операција заправо ријешила проблем са "пуцкетањем" домалог прста и побољшала покретљивост руке, преноси Курир.

Пресуда Врховног суда

Случај је на крају стигао и до Врховног суда Аустрије (ОГХ), који је потврдио одлуке нижих судова.

Суд је разматрао шта би се догодило да операција није била изведена – такозвано "законито алтернативно понашање". Закључено је да би пацијенткиња, да домали прст није оперисан, трпјела још веће болове и тегобе.

Због тога је суд пресудио да, иако је дошло до грешке, операција је медицински била успјешна и на крају је користила пацијенткињи, па нема основа за исплату одштете.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

