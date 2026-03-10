Нетанјаху послао поруку Иранцима: Наредни дани доносе слободу, будите спремни

Аутор:АТВ
10.03.2026
22:04
Коментари:0
Израелски премијер Бенјамин Нетанјаху поручио је Иранцима да ће им Израел "ускоро створити услове да преузму судбину у своје руке".
- Народе Ирана. Водимо историјски рат за слободу. Ово је јединствена прилика за вас да свргнете ајатолахов режим и стекнете слободу - написао је Нетанјаху на Иксу.
Он је додао да Израел заједно са САД "удара тиране Техерана јаче него икад“ и да ће наставити "да удара са све већом силом".
Здравље
Истраживање на скоро милион људи: Два поремећаја сна опасна за срце
Нетанјаху је саопштио да ће "у наредним данима створити услове да ирански народ узме судбину у своје руке".
- Када дође право вријеме, а то вријеме се брзо приближава, предаћемо вам вођство - написао је Нетанјаху, и позвао ирански народ да "буде спреман да искористи тренутак!"
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
45 мин0
Друштво
48 мин0
Занимљивости
54 мин0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
22
35
22
34
22
31
22
20
22
20
Тренутно на програму