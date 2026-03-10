Logo
Нетанјаху послао поруку Иранцима: Наредни дани доносе слободу, будите спремни

АТВ

10.03.2026

22:04

Бењамин Нетанјаху
Фото: Tanjug/AP Photo/Leo Soggea

Израелски премијер Бенјамин Нетанјаху поручио је Иранцима да ће им Израел "ускоро створити услове да преузму судбину у своје руке".

- Народе Ирана. Водимо историјски рат за слободу. Ово је јединствена прилика за вас да свргнете ајатолахов режим и стекнете слободу - написао је Нетанјаху на Иксу.

Он је додао да Израел заједно са САД "удара тиране Техерана јаче него икад“ и да ће наставити "да удара са све већом силом".

Здравље

Истраживање на скоро милион људи: Два поремећаја сна опасна за срце

Нетанјаху је саопштио да ће "у наредним данима створити услове да ирански народ узме судбину у своје руке".

- Када дође право вријеме, а то вријеме се брзо приближава, предаћемо вам вођство - написао је Нетанјаху, и позвао ирански народ да "буде спреман да искористи тренутак!"

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Бењамин Нетанјаху

Израел Иран

