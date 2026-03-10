Logo
Large banner

Рекорд на аукцији: Бик продат за 143.000 евра

Аутор:

АТВ

10.03.2026

21:42

Коментари:

0
Рекорд на аукцији: Бик продат за 143.000 евра
Фото: Pexels.com

На аукцији у Јужној Аустралији постављен је нови рекорд у продаји Ангус расплодног бика.

Бик под именом "Granite Ridge Velocity V42" продат је за чак 235.000 аустралијских долара (око 143.000 евра), чиме је постао један од најскупљих Ангус бикова икада продатих у тој аустралијској савезној држави, пише Агрархеуте.

Владимир Путин

Свијет

Путин ће одликовати војника који је 68 дана сам држао положаје

Дугорочна инвестиција

Купац је узгојно газдинство из савезне државе Нови Јужни Велс, које је одлучило уложити значајна средства у врхунску генетику.

Према ријечима купаца, бик их је увјерио веома чврстом грађом, израженим тјелесним карактеристикама те мирним темпераментом. Важну улогу у одлуци о куповини имали су и квалитет длаке и коже, као и врло добри генетски показатељи производних својстава.

У узгоју говеда врхунски расплодни бикови сматрају се дугорочном инвестицијом. Један бик може током више година снажно утицати на генетику цијелог стада, било природним припустом или кориштењем сјемена у умјетном осјемењивању.

Мирјана Пајковић

Регион

Контроверзан интервју Мирјане Пајковић: Нападају је жене "које немају храброст да буду као она"?

Стручњаци из сточарске индустрије истичу како овако висока цијена потврђује трајно снажну потражњу за квалитетном Ангус генетиком. Посебно узгојна газдинства која проводе селекцијске програме спремна су значајно улагати у бикове који могу побољшати раст, квалитет меса и прилагодљивост њихових стада.

Популарна Ангус пасмина

Ангус пасмина већ годинама ужива велику популарност у свјетском говедарству, понајприје због квалитетног меса, добре конверзије хране и прилагодљивости различитим производним условима.

Ален Шеранић

Република Српска

Шеранић за АТВ: У плану повећање плата за све здравствене раднике

Управо због тих својстава врхунски расплодни примјерци често постижу веома високе цијене на аукцијама широм свијета.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

aukcija

bik

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трећина свјетске популације погођена екстремним врућинама

Свијет

Трећина свјетске популације погођена екстремним врућинама

1 ч

0
Аустријанци масовно долазе у Словенију по јефтиније гориво

Свијет

Аустријанци масовно долазе у Словенију по јефтиније гориво

1 ч

0
У судару погинула једна особа: Саобраћај потпуно обустављен

Регион

У судару погинула једна особа: Саобраћај потпуно обустављен

1 ч

0
Марија Захарова

Свијет

У нападу на Иран оштећен руски конзулат, огласила се Захарова

1 ч

0

Више из рубрике

Четири хороскопска очекује огроман новчани добитак

Занимљивости

Четири хороскопска очекује огроман новчани добитак

4 ч

0
Svađa partneri

Занимљивости

Људи рођени у ова два знака најтеже подносе критику

5 ч

0
Рускиња

Занимљивости

Хит снимак: Рускиња објаснила зашто су српски мушкарци бољи од руских

5 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

За ова три знака креће срећни период од 15. марта

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

31

У БиХ због Ирана дивљају цијене: Ево колико је гориво тамо

22

20

Гори гасовод у центру града, постоји опасност од експлозије

22

20

Србија набавила балистичке суперсоничне ракете какве не постоје у региону

22

15

Једна особа се полила бензином и запалила у аутобусу: Има мртвих и повријеђених

22

10

Тришић Бабић: Узрок свих политичких проблема у БиХ су ОХР и Шмит

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner