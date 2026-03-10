Рекорд на аукцији: Бик продат за 143.000 евра

Аутор:АТВ
На аукцији у Јужној Аустралији постављен је нови рекорд у продаји Ангус расплодног бика.
Бик под именом "Granite Ridge Velocity V42" продат је за чак 235.000 аустралијских долара (око 143.000 евра), чиме је постао један од најскупљих Ангус бикова икада продатих у тој аустралијској савезној држави, пише Агрархеуте.
Купац је узгојно газдинство из савезне државе Нови Јужни Велс, које је одлучило уложити значајна средства у врхунску генетику.
Према ријечима купаца, бик их је увјерио веома чврстом грађом, израженим тјелесним карактеристикама те мирним темпераментом. Важну улогу у одлуци о куповини имали су и квалитет длаке и коже, као и врло добри генетски показатељи производних својстава.
У узгоју говеда врхунски расплодни бикови сматрају се дугорочном инвестицијом. Један бик може током више година снажно утицати на генетику цијелог стада, било природним припустом или кориштењем сјемена у умјетном осјемењивању.
Стручњаци из сточарске индустрије истичу како овако висока цијена потврђује трајно снажну потражњу за квалитетном Ангус генетиком. Посебно узгојна газдинства која проводе селекцијске програме спремна су значајно улагати у бикове који могу побољшати раст, квалитет меса и прилагодљивост њихових стада.
Ангус пасмина већ годинама ужива велику популарност у свјетском говедарству, понајприје због квалитетног меса, добре конверзије хране и прилагодљивости различитим производним условима.
Управо због тих својстава врхунски расплодни примјерци често постижу веома високе цијене на аукцијама широм свијета.
