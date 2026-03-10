Хит снимак: Рускиња објаснила зашто су српски мушкарци бољи од руских

Аутор:АТВ
10.03.2026
16:46
Коментари:0
Познато је још од давнина да веза између Србије и Русије има дубоке коријене.
Братски народи одувијек су били једни уз друге, а посебно у посљедњих неколико година. Многи Руси бораве у Србији, нарочито у Београду, и осјећају се као код своје куће.
Једна Рускиња је на свом ТикТок профилу посебно похвалила Српкиње и истакла да су ту једне за друге, док у Русији то није увијек случај.
Савјети
Стручњаци савјетују: Данас у 17:55 навуците завјесе и спустите ролетне
"Лијепе сте, нисте само лијепе, волите да се сређујете, да се шминкате и то је тако очигледно. Код нас није тако, жене се већином не шминкају, имам комшиницу доле, жена има око 60 година, али увијек је нашминкана, сређена, увијек са фризуром. Дивим јој се, говорим како је она лијепа и тако кад изађеш напоље, видиш жене све узрасте, лијепо изгледају, имају лијепу одјећу. Изгледате као Рускиње које иду на журку", започела је и додала:
"Најбитније, друга ствар је да сте као праве сестре једна другој, ви сте тако топле, подржавате једна другу, говорите комплименте, смијете се и ја то обожавам. То је јако лијепо, то би било за нас изненађење, поготову јер у Русији жене мрзе жене, увијек су жене криве. Када се нешто деси некој жени, оне пише 'заслужила си то', а ако је бије, одмах пишу да га је изазивала. И то је страшно, у Русији не подржавају једна другу. Младе су мало боље, развијају се психолошки, али није тако добро као код вас. Велика је разлика у Русији и код вас, има неких ситница, али код нас више. Има добрих и код нас, имам баш добру другарицу која је дошла у Србију са породицом, али генерално за народ говорим то".
Поред жена, имала је лијепе ријечи за мушкарце.
Свијет
Ученица избодена на аутобуској станици: Љекари се боре за њен живот
"Трећа интересантна ствар, због вас, што сте такве жене, ваши мушкарци су добри. Васпитавате их, поштујете себе, захтијевате од мушкараца да буду добри. У Русији су мушкарци страшно безобразни, већином, не сви. Има и добрих, али они су ожењени, ваши су стварно добри. Дивим се Српкињама и лијепо ми је овдје, мислим да могу да уклопим у ваше друштво и имам другарицу одавдје, она је тако топла", поручила је, преноси "Телеграф.рс".
@srpska_ruskinja kakve su srpkinje? #srpkinja #srbija #rusi #srbi #zene ♬ оригинальный звук - srpska_ruskinja
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
1 ч0
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
5 ч0
Најновије
Најчитаније
17
42
17
37
17
29
17
28
17
20
Тренутно на програму