Медведев упозорава на симетричне ударе на нуклеарке у Украјини или земљама НАТО-а

Катастрофално рушење реакторске сале Запорошке нуклеарне електране довело би до нуклеарне несреће размјера Чернобиља, што неће бити ништа боље од употребе тактичког нуклеарног оружја, оцијенио је замјеник предсједника Савјета безбједности Русије Дмитриј Медведев.
"Русија би могла да одговори на такву акцију покретањем удара око за око на нуклеарну електрану која се налази на територији коју контролише Украјина или у некој од земаља НАТО-а које снабдијевају Кијев оружјем", упозорио је Медведев.
Украјински дрон погодио Запорошку нуклеарку
Генерални директор "Росатома" Алексеј Лихачев изјавио је да је украјински дрон ударио у зграду турбинске сале блока шест Запорошке нуклеарне електране и детонирао.
Није било жртава нити критичне штете на кључној опреми. Турбинска сала се налази 12 метара од реакторске сале, преноси Срна,
