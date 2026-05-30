Фицо: И случајан инцидент са дроном може изазвати трећи свјетски рат

Словачки премијер Роберт Фицо упозорио је да чак и случајни инцидент са дроновима може изазвати велику ескалацију, чак и свјетски рат.
Осврнувши се на пад дрона на стамбену зграду у Румунији, критиковао је ратоборну реторику у ЕУ и позвао да се одмах покрене дијалог између ЕУ и Русије, истичући да је мир највећа вриједност.
Он је изразио солидарност са Румунијом, али није помињао ни околности ни поријекло дрона који је пао на стамбену зграду у граду Галац.
"Надам се да се сјећате мојих упозорења шта би могло да се догоди у случају намјерног или случајног скретања дрона са његове путање. То је трећи свјетски рат", упозорио је Фицо.
Он је навео да изјаве и разговоре о рату између ЕУ и Русије себи могу да дозволе само потпуно неодговорни људи који мисле да је рат компјутерска игрица.
"Тај инцидент о којем ништа не знамо треба да доведе до напора да покрене дијалог с Русијом. То је једино што може да спријечи тоталну катастрофу", истакао је словачки премијер.
Министарство одбране Румуније јуче је саопштило да је беспилотна летјелица погодила кров куће у Галацу, при чему су повријеђене двије особе.
Власти те земље оптужиле су Русију за инцидент, али нису пружиле доказе.
Истовремено, румунска војска није пресрела дрон, иако га је пратила помоћу радарских система.
