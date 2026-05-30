"Љекари без граница": Ситуација у вези са еболом изузетно забрињавајућа

30.05.2026 20:07

Радници Црвеног крста носе тијело особе која је умрла од еболе у ​​ковчег у здравственом центру у Рвампари, Конго, у сриједу, 20. маја 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Moses Sawasawa

Ситуација у вези са епидемијом еболе у ​​Демократској Републици Конго изузетно је забрињавајућа, рекао је замјеник директора операција у организацији "Љекари без граница" Алан Гонзалес.

Гонзалес је упозорио да је брзина ширења еболе без преседана и они на терену не могу да је прате.

"Двије седмице након проглашења епидемије еболе у ​​провинцији Итури ситуација је дубоко алармантна и представља легитиман извор забринутости за заједнице и здравствене раднике на првој линији фронта", навео је Гонзалес у саопштењу.

Нови сумњиви случајеви еболе се идентификују свакодневно, али брзина тестирања спречава благовремену дијагнозу.

"Капацитет тестирања мора се одмах повећати како би се ситуација ставила под барем дјелимичну контролу", упозорио је Гонзалес током посјете генералног директора Свјетске здравствене организације /СЗО/ Тедроса Адханома Гебрејесуса Итурију.

СЗО је прогласила епидемију еболе у ​​Конгу и Уганди ванредном ситуацијом у јавном здравству од међународног значаја.

Више од 900 сумњивих случајева је пријављено у Конгу, укључујући 223 сумњива смртна случаја. Претходна епидемија еболе у тој земљи је завршена у октобру 2025. године, преноси Срна.

