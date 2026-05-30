Додик за АТВ-а: Српска позиционирана као савезник и стратешки партнер Русије

30.05.2026 19:43

Република Српска је позиционирана у Руској Федерацији као њихов савезник и стратешки партнер од којег не одустају, рекао је за АТВ лидер СНСД-а Милорад Додик

"Желе да изграде најбоље могуће односе са нама", рекао је Додик за АТВ.

Додик је нагласио да је током посјете Русији имао одличне састанке, те да је том приликом показан велики ниво уважавања.

"Имали смо одличне састанке са свим факторима, они су показали велики ниво уважавања и то је нешто што се види у сваком тренутку. Додатно увјерење ето које могу да подијелим са вама и нашим људима овдје да ми позиционирани тамо као њихов савезник, стратешки партнер и то је нешто што они не одустају од тога и желе да изграде управо најбољи могући однос са нама", рекао је Додик.

Он је додао да су то били састанци са пријатељима и да ће наставити да са представницима Руске Федерације одржава односе на најбољи могући начин.

